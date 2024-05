Negli ultimi anni, Apple ha lanciato nuove iterazioni dei suoi popolari iPad. Cercando di rinvigorire la domanda per i tablet della sua gamma. Uno studio recente però, ha rivelato un motivo sorprendente dietro il calo delle vendite. Si tratta di iPadOS. Secondo il sondaggio condotto dal Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), sempre più utenti stanno rinunciando agli aggiornamenti dei loro device. Ciò a causa delle limitazioni e delle mancate innovazioni del sistema operativo dedicato ai tablet di Apple.

Ipad si o no? due posizioni contrapposti

Il sondaggio ha rivelato che un crescente numero di consumatori sta mantenendo i propri iPad per periodi sempre più lunghi. Ritardando di conseguenza l’acquisto di nuovi modelli. Nel 2022, solo il 28% degli utenti manteneva il proprio tablet per più di tre anni. Ma questa percentuale è salita al 40% nel corso del tempo. Una delle principali ragioni dietro questa tendenza è stata individuata proprio in iPadOS. Ovvero il sistema operativo che alimenta gli iPad. Gli utilizzatori lamentano la mancanza di novità significative e di funzionalità avanzate. Funzioni che spesso si riscontrano su dispositivi desktop come i computer Mac. Ciò ha condotto molti a riflettere attentamente prima di investire in un nuovo dispositivo Apple. Poiché i miglioramenti offerti non sembrano giustificare l’upgrade rispetto ai modelli più vecchi. Questa tendenza ha inevitabilmente influenzato le vendite complessive degli i Pad. Mettendo in evidenza il ruolo super importante che il sistema operativo gioca nel successo di un prodotto.

Ancora, la strategia di Apple di differenziare chiaramente iPad e Mac potrebbe avere contribuito alla decisione degli utenti di mantenere i propri tablet più a lungo. Alcuni esperti del settore hanno ipotizzato che l’ azienda potesse un giorno far convergere i due sistemi operativi, iPadOS e macOS. Ma finora ha tenuto a mantenere una distinzione netta tra i due. Questo approccio potrebbe aver influenzato la percezione delle persone riguardo al valore degli iPad. Posizionandoli più come dispositivi complementari ai computer Mac piuttosto che come sostituti diretti. Insomma, questa scelta potrebbe aver limitato il potenziale di crescita delle vendite di tali dispositivi. Soprattutto considerando l’interesse crescente per le tecnologie ibride.