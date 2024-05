La fiera ANGA COM di Colonia, appuntamento europeo di riferimento per il mondo business della connettività che riunisce operatori, vendor e provider, è stata l’occasione per AVM di ribadire con forza il proprio ruolo da leader nelle soluzioni più innovative per la fibra ottica, le connessioni DSL e via cavo. I riflettori dell’evento sono stati puntati sulle proposte top di gamma dell’azienda tedesca, come il FRITZ!Box 5690 Pro per le connessioni in fibra ottica e DSL, il nuovo FRITZ!Box 7690 per DSL con supporto agli standard Wi-Fi 7 e Zigbee, oltre ad anticipazioni sulla prossima versione 8.0 del sistema operativo FRITZ!OS e sulle novità in arrivo per le reti Mesh e la gestione Wi-Fi.

FRITZ!Box 7690

Grande attesa ad ANGA COM per il FRITZ!Box 7690, presentato in anteprima assoluta e destinato a diventare il nuovo prodotto di punta di AVM per le connessioni DSL. Questo modello infatti introduce numerosi standard all’avanguardia in termini di velocità, performance e versatilità. Può essere utilizzato per tutte le connessioni DSL raggiungendo una velocità massima di 300 Mbps e supporta gli standard wireless Wi-Fi 7 nelle bande di frequenza a 5 e 2,4 GHz. Grazie alla configurazione 4×4 con 8 antenne, il FRITZ!Box 7690 è in grado di trasmettere dati a velocità elevatissime.

Per applicazioni come la navigazione ultra-veloce, lo streaming video e il gaming online, questo router DSL può raggiungere una velocità Wi-Fi fino a 7,2 Gbps, raddoppiando le prestazioni rispetto al modello precedente. Sul fronte delle connessioni cablate, offre due porte LAN da 2,5 Gigabit, una delle quali può essere configurata come porta WAN per il collegamento a un modem in fibra ottica, mentre altre due porte LAN Gigabit assicurano connessioni veloci e affidabili ad altri dispositivi nella rete locale.

Il potente hardware multi-core del FRITZ!Box 7690 garantisce un’elaborazione accelerata dei flussi di dati, migliorando in modo significativo l’efficienza e la velocità di risposta complessiva. Inoltre, grazie all’ampia capacità di memoria di cui è dotato, questo router è perfettamente attrezzato per ricevere tutti gli aggiornamenti futuri delle funzionalità. Sul fronte delle prestazioni VPN, il supporto al protocollo WireGuard fa registrare un incremento fino a 6 volte, mentre le connessioni VPN basate su IPsec risultano circa 10 volte più veloci rispetto ai modelli precedenti, offrendo agli utenti ancora più opzioni per applicazioni smart home e ufficio remoto.

Altra caratteristica di rilievo del nuovo FRITZ!Box 7690 è il supporto agli standard di comunicazione Zigbee e FRITZ!DECT, che consente l’integrazione nella rete domestica o aziendale di numerosi dispositivi “intelligenti” di altri produttori, come ad esempio le luci a LED controllabili da remoto. Inoltre, questo modello è già predisposto per supportare lo standard Matter per la domotica in futuro. Come tutti i router FRITZ!Box, anche questa novità di casa AVM offre ampie funzionalità legate alla telefonia, come il trasferimento di chiamata e la segreteria telefonica, oltre al solido sistema operativo FRITZ!OS con firewall integrato, controllo genitori e rete Wi-Fi per gli ospiti. L’ampia gamma di funzioni fa del FRITZ!Box 7690 la soluzione ideale sia per gli utenti consumer che per le piccole realtà business che necessitano di connessioni sicure e affidabili. La disponibilità sul mercato di questo nuovo router top di gamma è prevista per l’estate 2024.

FRITZ!Box 5690 Pro

FRITZ!Box 5690 Pro: Performance tri-band al top per fibra e DSL Un altro protagonista della line-up AVM presentato ad ANGA COM è il FRITZ!Box 5690 Pro, un modello particolarmente interessante in quanto, grazie al modem integrato, supporta sia le connessioni in fibra ottica fino a 2,5 Gbps, sia le tradizionali linee DSL fino a 300 Mbps. A renderlo davvero unico sono però le prestazioni elevatissime sul fronte della connettività wireless, grazie al supporto di un potente Mesh tri-band che include anche la nuova banda a 6 GHz, la terza frequenza appena introdotta negli standard Wi-Fi più recenti.

Infatti, il FRITZ!Box 5690 Pro supporta lo standard Wi-Fi 6 nella banda a 2,4 GHz e il nuovo Wi-Fi 7 di ultimagenerazione sia a 5 che a 6 GHz, sfruttando un massimo di 12 antenne per raggiungere una velocità di trasmissione dati senza precedenti fino a 18,5 Gbps in configurazione Mesh. Questo router si rivela un’ottima soluzione anche dal punto di vista della rete cablata tradizionale, in quanto dispone di una porta LAN/WAN da 2,5 Gigabit e di altre quattro porte LAN Gigabit.

Anche il FRITZ!Box 5690 Pro consente di sfruttare appieno il paradigma dell’Internet of Things e dell’edilizia domotica, grazie alla totale compatibilità con gli standard di comunicazione Zigbee e DECT ULE per i dispositivi smart di terze parti, e con il supportoallo standard Matter che verrà integrato nelle prossime release. Le elevate performance in ambito VPN sono assicurate dalle connessioni IPsec, che in questo modello risultano circa due volte più veloci rispetto alle precedenti generazioni, mentre l’adozione del protocollo WireGuard consente un aumento della velocità fino al 20%.

Anche in questo caso, il potente hardware multi-core del FRITZ!Box 5690 Pro assicura prestazioni e velocità eccezionali, uniti però a un utilizzo energetico molto efficiente. Inoltre, la generosa capacità di storage di cui è dotato rende questo router perfettamente attrezzato per ricevere tutti gli aggiornamenti software futuri, con nuove funzionalità e integrazioni. La disponibilità sul mercato del FRITZ!Box 5690 Pro ad alte prestazioni è prevista per l’estate 2024.

Mesh e gestione Wi-Fi sempre più efficienti con FRITZ! Nel corso di ANGA COM 2024, AVM ha illustrato anche le novità in arrivo per rendere ancora più efficienti ed evolute le funzionalità legate alle reti Mesh e alla gestione centralizzata delle connessioni Wi-Fi dei propri router. Grazie alle specifiche tecniche TR-069 e alla tecnologia Mesh basata su standard riconosciuti a livello internazionale, i dispositivi FRITZ!Box possono essere facilmente integrati in infrastrutture per la gestione backend e cloud-based del Wi-Fi aziendale. L’azienda tedesca ha presentato inoltre nuove opzioni per le reti Mesh, come la funzione Mesh Master per i ripetitori FRITZ!Repeater, che può essere sfruttata per creare sistemi Mesh scalabili e flessibili nelle reti esistenti, indipendentemente dal modello di router principale utilizzato.

Zigbee e Matter

Ambienti smart e domotica evoluta con DECT ULE, Zigbee e Matter Tutti i nuovi prodotti della linea FRITZ! offrono un’esperienza smart home e di domotica completa e all’avanguardia, grazie al supporto dello standard DECT ULE (Ultra Low Energy). Sfruttando l’app companion FRITZ!App, gli utenti possono controllare in modo intelligente ed efficiente una vasta gamma di funzionalità per la gestione dei consumi energetici, il controllo del riscaldamento e dell’illuminazione ambientale.

Ma la vera novità è rappresentata dalla piena compatibilità con gli standard di comunicazione Zigbee e Matter, che consente di integrare nella rete domestica o aziendale un’ampia varietà di dispositivi smart di terze parti, come sensori, prese intelligenti, termostati e molto altro, senza la necessità di un hub dedicato aggiuntivo.

FRITZ!OS 8

Anteprima di FRITZ!OS 8: nuova usabilità e design Durante ANGA COM 2024, AVM ha anche offerto un’anteprima della prossima importante release del sistema operativo FRITZ!OS nella versione 8.0. Tra le principali novità di questo aggiornamento ci sono un rinnovato design dell’interfaccia utente e una maggiore semplicità di utilizzo, che renderà ancora più agevole la configurazione e la gestione dei router FRITZ!Box.

Il colosso tedesco ha anticipato che nei prossimi mesi verranno integrate numerose nuove funzionalità legate a diversi ambiti, come la connettività Wi-Fi di ultima generazione, la domotica e l’Internet of Things, le funzioni per la telefonia FRITZ!Fon e le performance delle connessioni VPN remote. FRITZ!OS 8.0 promette insomma un ulteriore passo avanti nell’esperienza utente e nelle potenzialità della pluripremiata piattaforma software di AVM.