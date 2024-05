Manca meno di una settimana al lancio dei nuovi Reno 12 e Reno12 Pro di Oppo. Poco prima del suo arrivo sono già stati mostrati nelle prime immagini promozionali dal vivo. E non è tutto. Evan Blass, ovvero @evleaks, ha condiviso le immagini ufficiali di entrambi gli smartphone in tutte le colorazioni con cui i nuovi Oppo verranno presentati sul mercato. A ciò si unisce anche un video sul design che permette agli utenti interessati di osservare i particolari dei cellulari, come la texture intorno alla sezione dedicata alle fotocamere e il bordo piatto. La nuova serie Oppo Reno 12 arriverà ufficialmente il 23 maggio intorno alle ore 16:00 ora italiana.

Nuovi smartphone Oppo Reno 12

Secondo quanto emerso fino ad ora sembra che i due smartphone siano molto simili tra loro. I dettagli condivisi sono il blocco fotocamere verticale, il bordo piatto in plastica e gli angoli arrotondati. Oppo Reno12 presenterebbe un nuovo chip Dimensity 8250 con un processo a 4nm. La CPU è octa-core con un core A78 a 3,1GHz, 3 core A78 a 3,0GHz e 4 core A55 a 2,0 GHz. Mentre la GPU di questo modello è di tipo Mali-G610 MC6.

Il display curvo del dispositivo è un OLED da 6,7″ (Full HD+ o 1,5K, 2772 × 1240 pixel, non è chiaro). La frequenza di aggiornamento è di 120Hz e luminosità di picco fino a 1600nit. La RAM LPDDR5X sarà da 12 o 16 GB. Lo spazio di archiviazione UFS 3.1 arriverà fino a 512 GB. Per il comparto fotografico, invece, è possibile attendersi una fotocamera principale da 50MP f/1.8 Sony IMX890 con OIS. Ci sarà poi un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un teleobiettivo da 50MP con zoom 2X. La fotocamera anteriore potrebbe essere da 50MP.

Ulteriori caratteristiche dovrebbero riguardare la certificazione IP65, la batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC da 80W, e il sensore di impronte digitali sotto allo schermo di tipo ottico. Infine, il sistema operativo sarà ColorOS 14 con Android 14.

L’Oppo Reno 12 Pro, invece, dovrebbe avere un chip Dimensity 9200+. Mentre per quanto riguarda il resto delle caratteristiche dovrebbero essere simili. Secondo alcune indiscrezioni, solo lo schermo dovrebbe presentare una risoluzione maggiore 1,5 K se Reno 12 dovesse avere lo schermo Full HD+.