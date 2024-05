Tesla Model 3 Performance: in 3 settimane il costo sale due volte

Tesla fa parlare nuovamente di sé e non positivamente. Dopo tanta attesa, la nuova Tesla Model 3 Performance ha debuttato ad aprile provocando una reazione di interesse tra gli appassionati del brand e di auto in generale per le sue grandiose performance. A far storcere il naso è però un “dettaglio” rilevante riguardante il prezzo. Sembra infatti che l’azienda, dopo 3 settimane dal lancio, abbia modificato il costo della vettura più volte.

Le modifiche dei prezzi non sono di certo una novità per la Tesla. La società aggiorna spesso i propri listini, quindi di base non è una sorpresa. Nonostante ciò, considerando che è trascorso meno di un mese, l’aumento del costo della Model 3 Performance ha attirato inevitabilmente l’attenzione. L’auto è passata da 52.990 a 54.990 dollari in pochissimo tempo, rendendo difficile per gli acquirenti comprendere effettivamente quanto budget ci voglia per l’acquisto di tale Tesla.

Tesla Model 3 Performance tocca il limite per ottenere gli incentivi negli USA

L’incremento del prezzo ha avvicinato la Model 3 Performance alla soglia data dal governo statunitense oltre il quale non si possono più ricevere gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche. Anche se il costo è comunque elevato e non adatto a tutti, ciò ha sollevato preoccupazioni ingenti. Chi magari stava pensando ad un possibile ordine potrebbe tirarsi indietro dopo la perdita di tali bonus.

Le oscillazioni dei costi hanno anche ridotto le possibilità di personalizzazione per gli acquirenti. Ora qualsiasi optional potrebbe portare il costo oltre la soglia degli incentivi, andando quindi a limitare sia le scelte dei consumatori che le possibili entrate per la Tesla stessa. L’azienda ha cercato di bilanciare tale cambiamento con opzioni supplementari e abbassando i costi per alcune caratteristiche. Gli interni bianchi, per fare un esempio, prima a pagamento ora sono un’opzione gratuita.

Mentre la Tesla Model 3 Performance continua ad essere una scelta popolare per gli acquirenti di auto elettriche, le variazioni dei prezzi e le loro implicazioni portano nuovamente a delle perplessità. Sarà stata la scelta giusta? Considerando l’andamento delle vendite delle vetture della società, dopo questa azione i numeri cambieranno in modo positivo o negativo?