Da sempre uno dei più grandi dibattiti che riguarda il mondo dell’automotive elettrico è costituito senza dubbi dal fattore risparmio sui carburanti, usare l’energia elettrica rispetto a benzina e gasolio costa meno ?

A darci una possibile è lo youtuber statunitense Andy Slye, il quale con un video ha condiviso la sua esperienza di ben 6 anni a bordo della sua Tesla Model 3, parlando sia dei costi di manutenzione ma anche di alimentazione.

La storia

Il ragazzo ha acquistato l’auto nella sua versione Long Range, nel 2018 per circa 54.000 dollari, ha così effettuato un recap generale di tutte le spese sostenute nel corso del possesso della vettura, al netto anche dei crediti di imposta presenti negli Stati Uniti, durante i 6 anni ha percorso oltre 144.000 miglia (ovvero circa 231.745 chilometri).

Nel corso dell’uso dell’auto circa il 95% dei costi è stato collegato alla ricarica domestica dell’auto, nel dettaglio il ragazzo dichiara di aver consumato un totale di circa 36.482 kWh, consumati all’interno dei km dichiarati, dunque 6,3km per KWh, in linea con lo standard EPA, spendendo per la ricarica domestica 2.772 dollari, mentre la restanti ricariche presso i Tesla Supercharger hanno aggiunto circa 583 dollari al computo generale.

Lo youtuber ha confrontato il tutto con i dati legati ad una BMW Serie 3 2018 a combustione interna, stimando un risparmio di circa 20.000 dollari solo in carburante grazie alla ricarica domestica.

Quello che abbiamo tra le mani però è il classico segreto di pulcinella dal momento che l’elettricità negli Stati Uniti ha un costo decisamente diverso rispetto all’Italia, con la differenza che tra l’altro negli Stati Uniti avere un Wallbox privato è molto più semplice dal momento che le abitazioni sono spesso isolate, cosa che invece nella nostra penisola è decisamente più complicata vista la spesso presente organizzazione condominiale, dunque tale dato di risparmio è da prendere veramente con le pinze e in un contesto molto più reale.