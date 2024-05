Il mercato delle telecomunicazioni è costantemente in fermento. Con operatori che si sfidano per offrire agli utenti le migliori opzioni in termini di prezzo, contenuti e servizi aggiuntivi. In questo contesto, due offerte si distinguono per il loro rapporto convenienza-contenuti. Stiamo parlando di PosteMobile Wow Days 50 e HoMobile Orange.

PosteMobile, tutti i dettagli e i servizi disponibili

PosteMobile WowDays50 si propone come una promo adatta a chi cerca una soluzione completa e conveniente. Prevede un costo mensile di soli 6 euro. Essa include chiamate e SMS illimitati, accompagnati da una generosa dotazione di 50GB di traffico dati. Quest’ultima caratteristica risulta particolarmente interessante per coloro che utilizzano frequentemente internet sul proprio dispositivo mobile sia per navigare sul web. Ma anche per utilizzare le app di messaggistica istantanea, o guardare contenuti multimediali in streaming. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di utilizzare 6,34GB dei dati inclusi anche in roaming in Europa. Garantendo così una connessione costante anche durante i viaggi all’estero. Occorre però tenere conto che per attivare l’offerta è necessario sostenere un costo iniziale di 20€. Di cui 10 destinati all’acquisto della SIM e 10 alla prima ricarica, comprendente anche il primo canone mensile.

HoMobile, dettagli e principali caratteristiche

Dall’altra parte, HoMobile Orange offre una proposta altrettanto allettante. Per lo stesso prezzo di soli 6€ al mese, gli utenti possono godere di un quantitativo ancora più generoso di dati. Pari a ben 100 GB, oltre a chiamate e SMS illimitati. Anche in questo caso, la possibilità di utilizzare 6,4GB in roaming in Europa amplia notevolmente le possibilità di connessione anche al di fuori dei confini nazionali. Va però precisato che tale promo è riservata esclusivamente a determinati clienti provenienti da specifici operatori. Come Iliad, Fastweb, PosteMobile, Coop Voce, Lycamobile e Spusu. Questa restrizione potrebbe rappresentare un limite per alcuni. Ma per coloro che rientrano nei criteri di selezione, si tratta di un’opzione da prendere seriamente in considerazione.