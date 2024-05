Il produttore tech Amazfit continua ad ampliare la sua gamma di prodotti wearable. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato in veste ufficiale un nuovo dispositivo denominati Amazfit Bip 5 Unity. Si tratta dunque di un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato ma che presenta comunque delle notevoli caratteristiche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Amazfit presenta ufficialmente il nuovo Amazfit Bip 5 Unity

Continua ad ampliarsi la gamma di dispositivi wearable di casa Amazfit con un nuovo interessante prodotto. Come già accennato in apertura, infatti, il noto produttore tech ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato indiano il nuovo Amazfit Bip 5 Unity. Quest’ultimo presenta diverse somiglianze con il fratello maggiore Amazfit Bip 5.

Tra le caratteristiche principali, il nuovo smartwatch a marchio Amazfit dispone di un display di forma quadrata. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 1.92 pollici e con una risoluzione pari a 320 x 280 pixel. Il frame è realizzato in metallo, mentre il cinturino è realizzato in silicone. Come di consueto, anche questo dispositivo supporta il monitoraggio di ben 120 attività sportive differenti. Questo grazie alla presenza di svariati sensori. Tra questi, c’è quello per monitorare il battito cardiaco e per il livello di ossigeno del sangue.

Questo sensore permetterà al wearable di segnalare eventuali anomalie del battito cardiaco. Oltre a questo, sarà possibile utilizzare lo smartwatch sott’acqua, grazie alla presenza della certificazione di impermeabilità IP68 fino a 1.5 metri per 30 minuti consecutivi. Troviamo poi una batteria con una capienza di 300 mah che garantiscono 5 giorni di autonomia con un utilizzo più intenso con monitoraggi e notifiche e fino a 10 giorni di autonomia con un utilizzo più blando.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo dispositivo wearable di Amazfit, Amazfit Bip 5 Unity, sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di circa 77 euro al cambio attuale.