Motori, una parola che caratterizza e apre le porte ad un mondo pieno di caratteristiche e dettagli che ogni giorno sono aggiornati. Spostandoci soprattutto sul lato sport dei motori abbiamo molte case produttrici che danno del meglio per creare un modello di veicolo che abbia tutte le carte giuste per avere la giusta essenza sportiva e aggressiva. Come ad esempio è successo con Mercedes-AMG CLE 63.

Modello che a quanto pare ha delle caratteristiche non da sottovalutare visto il buon lavoro compiuto dal team della casa automobilistica tedesca.

Mercedes-AMG CLE 63, tanta potenza?

Da poco Mercedes ha portato alla luce la notizia di un nuovo gioiellino. Svelando la nuova AMG CLE 53, la quale abbraccerà le strade in versione Coupé e in versione Cabrio. Però la grande casa automobilistica si è già messa a lavoro anche su un modello più sportivo, si parla della nuova Mercedes-AMG CLE 63, già intravista in alcune foto spoiler. Le credenze su questa macchina hanno portato a pensare che sotto il suo cofano ci sarebbe stato un powertrain ibrido Plug-in. Quindi un quattro cilindri turbo da 2.0 litri, compagno di un motore elettrico da 500 kW.

La relativa decisione di utilizzare un 4 cilindri Plug-in, su qualche modello AMG non è stata delle migliori, visto la delusione dei clienti. Quindi la casa automobilistica tedesca avrebbe pensato di risistemare i piani per la AMG CLE 63. Introducendo sotto il cofano di questo gioiello un V8 biturbo firmato AMG, disponendo così di 585 CV e della tecnologia Mild Hybrid.

La strada che ha portato ad utilizzare il V8 su Mercedes-AMG CLE 63 non è condotta solo dai vari feedback, ma bensì anche dai vari concessionari. I quali avrebbero consigliato un potenziamento del motore.

Quindi Mercedes-AMG porterà sul tavolo delle idee, il motore V8 per il nuovo gioiellino, portando una guida migliorata, ma con qualche perdita in ambito di prestazioni. Aspettando solo che il tutto verrà presentato ufficialmente.