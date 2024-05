Non è trascorso molto tempo dall’ultimo aggiornamento Apple ad iOS 17.5. Nei pochi giorni a disposizione alcuni utenti hanno segnalato la presenza di un particolare bug sui propri dispositivi. Infatti, sembra che con l’upgrade del sistema operativo stiano emergendo alcune vecchie foto cancellate anche diversi anni prima. Una problematica che fa aumentare la possibilità di ritrovare sul proprio smartphone immagini indesiderate, come ad esempio quelle con un ipotetico ex.

Apple iOS 17.5: attenzione al bug che ripristinano le foto

La notizia è stata riportata su diversi portali, tra i quali anche 9to5Mac. Secondo quanto riportato sembra che durane le ultime ore sta aumentando sempre di più il numero di utenti che stanno segnalando su Reddit la presenza di questa problematica.

Le testimonianze mettono in evidenza che, una volta avviata l’applicazione Foto di Apple, viene notata la presenza di una serie di fotografie risalenti a molto tempo prima che invece vengono visualizzate nella sezione dedicata alle foto “recenti”. Inoltre, alcuni individui hanno dichiarato che le foto anche se cancellate continuano a riapparire all’interno dell’applicazione.

Come sappiamo, l’app Foto di iOS sui dispositivi Apple mantiene i file eliminati per 30 giorni. In questo caso però di parla di foto risalenti anche a parecchi anni prima, immagini che non dovevano essere ormai più essere preservate. Al momento l’azienda di Cupertino ha già commentato ufficialmente la questione. Eppure, il bug continua a ripresentarsi causando numerose discussioni tra gli utenti Apple a causa del ripresentarsi delle foto in questione.

Questa sorpresa, non propriamente gradita a tutti, ha reso il rilascio di iOS 17.5 alquanto turbolenta. Anche se Apple ha dichiarato di essere consapevole della presenza di questo bug, nulla è stato detto ancora sulla sua risoluzione. Sarà dunque necessario attendere ulteriori comunicazioni da parte dell’azienda di Cupertino che presto potrebbe fornire ulteriori dettagli su come intenderanno intervenire per risolvere suddetta fastidiosa problematica.