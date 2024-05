Un prossimo aggiornamento per WhatsApp sta per introdurre alcune interessanti novità per la piattaforma di messaggistica. Per il momento le funzioni in arrivo risultano presenti solo nelle versioni beta dell’app Android (2.24.11.4 e 2.24.11.5). Quest’ultime non risultano essere disponibili a nessun utente, nemmeno gli iscritti al programma di test. Grazie all’intervento di WABetaInfo è però possibile conoscere alcuni dettagli importanti.

WhatsApp introduce sticker e animazioni

Sull’app di messaggistica sta per essere introdotto Lottie, il supporto agli adesivi. Si tratta di file animati che si basano su JSON. WhatsApp sta lavorando da tempo su questa novità e lo sviluppo sembra essere piuttosto avanzato. Dunque, è ipotizzabile che il debutto in beta e poi sul canale stabile potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.

Con Lottie arriveranno anche le emoji animate. Attualmente WhatsApp sta lavorando per sviluppare gli strumenti da mettere a disposizione dei suoi utenti. In questo modo sarà possibile controllare e gestire la riproduzione automatica delle immagini. Infatti, verrà fornito uno strumento per disabilitare le animazioni per emoji, avatar e sticker. L’opzione non riguarderà però le GIF che sembrano essere escluse da questo sistema.

Inoltre, nella versione 2.24.11.5 potrebbe essere disponibile anche la funzionalità che permette di aggiungere in modo rapido i pacchetti di adesivi. Anche questa funzione al momento non è disponibile nemmeno per i beta tester. Il suo rilascio sul canale beta potrebbe però avvenire a breve.

Al pacchetto si aggiunge anche la possibilità di creare e personalizzare gli sticker con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Nello specifico WhatsApp intende inserire nuove modalità di ricerca e sta lavorando per aggiungere i nuovi pacchetti di adesivi nella raccolta personale della propria tastiera.

Con i continui aggiornamenti e le nuove funzioni, anche legate all’uso dell’AI, WhatsApp sta dimostrando il suo continuo impegno per rendere l’esperienza degli utenti sempre all’avanguardia ed interattiva. Inoltre, la piattaforma punta ad essere semplice ed intuitiva. In questo modo sarà possibile ridurre le lunghe attese tra un passaggio e l’altro.