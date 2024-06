L’operatore telefonico Iliad ha da poco aggiornato in questi giorni il suo catalogo di offerte mobile. In particolare, l’operatore ha come sempre stupito, con delle offerte mobile e non solo davvero eccezionali. Una delle novità che è stata da poco presentata, in particolare, è la nuova offerta solo dati denominata Iliad Dati 350. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 350 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad stupisce ancora con la sua nuova offerta dati Iliad Dati 350

L’operatore telefonico Iliad continua a stupire con una nuova sensazionale offerta. Come già accennato in apertura, in questi giorni l’operatore ha aggiornato il suo catalogo e una delle sue nuove offerte proposte è quella denominata Iliad Dati 350. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 350 GB di traffico dati. Questi ultimi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G e al 4G+.

Si tratta dunque di un’offerta piuttosto simile alla precedente Iliad Dati 300. Rispetto a quest’ultima, però, gli utenti ora avranno a disposizione un maggior quantitativo di traffico dati. Tuttavia, rispetto alla precedente offerta, questa volta il prezzo è leggermente più alto. Gli utenti dovranno pagare un costo di 14, 99 euro al mese. Con questa offerta, è poi previsto un costo di attivazione pari a 9,99 euro.

Si tratta dunque di una piacevole novità per tutti gli utenti che hanno la necessità di attivare un’offerta solo dati. Ricordiamo comunque che l’operatore sta anche proponendo tante altre offerte mobile sorprendenti. Una di queste è ad esempio l’offerta mobile denominata Iliad Flash 250. Gli utenti che decideranno di attivarla, potranno utilizzare ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. Saranno inoltre a disposizione degli utenti anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.