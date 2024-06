TIM, primo operatore italiano a introdurre le eSIM nel mercato nazionale, ha annunciato un’importante novità per i suoi utenti. A partire dal 29 maggio 2024, i clienti già in possesso di una SIM fisica potranno richiedere il passaggio alla e-SIM digitali. Ciò direttamente online, tramite l’AreaClienti MyTIM. Questa funzionalità rappresenta un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi offerti dall’operatore.

TIM: richiedi la tua scheda virtuale seguendo questo procedimento

Per richiedere la conversione, gli utenti devono accedere al sito di TIM con le proprie credenziali. La procedura richiede l’ICCID della scheda fisica attuale e uno smartphone. Il costo una tantum per il passaggio è di 15 euro, pagabile esclusivamente con carta di credito o prepagata. Il pagamento viene effettuato immediatamente dopo l’identificazione tramite SPID, che deve essere intestato al titolare della linea. Una volta completata la richiesta, l’utente riceverà via email il QR code per attivare la eSIM. Ciò insieme a tutte le informazioni necessarie, come numero di telefono, PIN, PUK e così via. Importante evidenziare che TIM garantisce che, passando alla eSIM, il numero di telefono e tutti i servizi associati rimarranno invariati. In più, a differenza di altri operatori,non impone limiti, permettendo agli utenti di cambiare smartphone tutte le volte che lo desiderano.

Insomma, l’introduzione della possibilità di passare alla eSIM online rappresenta un’importante innovazione per l’operatore e per tutti i suoi fruitori. Grazie alla garanzia di una maggiore flessibilità e comodità. Nonostante siano state segnalate alcune problematiche per quanto riguarda alcune fasi del processo di attivazione, la società sembra stia rispondendo molto bene a queste difficoltà. Da sempre infatti TIM, si posiziona, insieme al concorrente Vodafone, come leader principale del settore delle telecomunicazioni. Ciò grazie alla varietà delle promozioni ma soprattutto per la qualità dei servizi offerti che hanno contribuito negli anni a promuovere l’identità del marchio e a guadagnarsi la fedele dei clienti.