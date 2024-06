Dopo mesi di attesa, finalmente è arrivata una nuova comodità per tutti gli utenti Android. Ovvero la possibilità di disinstallare le app da remoto direttamente dal Play Store. Questa funzionalità è in fase di sviluppo dallo scorso anno. Ma solo di recente è stata lanciata da Google. Rendendo possibile la gestione delle applicazioni su tutti i dispositivi connessi al proprio account.

Insomma, dopo circa sei mesi di sviluppo, Google ha finalmente distribuito l’aggiornamento a tutti gli utenti attraverso il PlayStore. Ora infatti le persone possono gestire le loro applicazioni su qualsiasi dispositivo. Come smartwatch con Wear OS, device Chromecast e altri ancora.

Come utilizzare la nuova funzionalità del PlayStore Android

Per usufruire di questa nuova funzione, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto bisogna aprire il Play Store sul proprio smartphone Android. Dopo di che toccate l’icona del profilo situata nell’angolo in alto a destra della schermata. Da qui, si aprirà un menu a comparsa dove è possibile selezionare “Gestisci app e dispositivo“. Successivamente, selezionare la scheda “Gestisci” nella parte superiore del display e scegliere il device su cui si desidera agire. Una volta selezionato, verrà visualizzato un elenco delle piattaforme installate su di esso. Basterà scegliere quelle da eliminare tramite caselle di controllo. Cliccare sul pulsante per la disinstallazione e confermare la propria volontà di rimozione. Questo processo consente anche di eliminare contemporaneamente più applicazioni. Semplificando ulteriormente la gestione delle applicazioni su dispositivi Android connessi.

Insomma, tale novità è destinata ad essere particolarmente apprezzata da tutti. Esattamente perché rende la gestione dei propri smartphone più semplice e conveniente. Ma soprattutto molto più rapida anche a distanza. Assicuratevi di disporre anche voi di questa nuova opzione di utilizzo sincerandovi di aver installata sul vostro dispositivo l’ultima versione aggiornata del sistema operativo. Nel caso non fosse ancora disponibile, non ci sarà da aspettare a lungo prima che venga diffusa su larga scala.