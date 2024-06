È sempre più evidente che il processo di crescita e aggiornamento di WhatsApp è ben lontano da una possibile conclusione. Sono tante le novità che si stanno susseguendo sulla piattaforma negli ultimi tempi. In alcuni casi si tratta di aggiornamenti importanti, come ad esempio la funzione che permette agli utenti di creare e poi condividere sulla piattaforma immagini generate con l’intelligenza artificiale. In altri casi, invece, si tratta di feature più piccole, aggiustamenti o anche modifiche di lieve entità. Per quanto possano sembrare interventi minimi si tratta comunque di aggiunte importanti che lavorano a migliorare l’intera esperienza degli utenti.

WhatsApp pronta a rilasciare un nuovo aggiornamento

Nello specifico, nella versione beta della piattaforma per Android sta per arrivare una nuova funzione. Si tratta di un nuovo strumento inedito scovato da WABetaInfo. Quest’ultimo è stato introdotto da WhatsApp nell’editor di disegno e permette agli utenti di modificare foto ed immagini.

Sembrerebbe che con il nuovo aggiornamento, accanto all’icona per la selezione dello spessore desiderato per il tratto, che si trova in basso a sinistra, sia comparsa un nuovo “pulsante”. Quest’ultimo raffigura un contagocce ed introduce una funzionalità nota, ma che ancora non era stata resa disponibile nell’editor di WhatsApp. Si tratta dell’opzione che permette di scegliere e poi eventualmente utilizzare un determinato colore per disegnare effettuando il suo campionamento all’interno dell’immagine stessa.

Non si parla di una funzione rivoluzionaria, ma sicuramente rappresenta un’aggiunta utile per tutti coloro che desiderano avere a portata di mano una serie di strumenti funzionali alla modifica delle proprie foto/immagini direttamente all’interno di WhatsApp.

Al momento la nuova funzione risulta essere disponibile solo nell’ultima versione beta della piattaforma. Non è ancora chiaro quando Meta deciderà di renderla disponibile anche sul canale stabile di WhatsApp. Considerando però che si tratta di una modifica di lieve entità è plausibile che il suo rilascio ufficiale avvenga tra non molto tempo.