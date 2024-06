Amazon, lista di offerte in SOTTOCOSTO: si scende del 60%

Più offerte di Amazon si sono fatte vedere con l'inizio del mese di giugno, ecco cosa si può acquistare in sconto nel mondo dell'elettronica

È Amazon il sito di riferimento nel mondo e-commerce e su questo ormai ci sono davvero pochi dubbi. Le persone hanno capito benissimo che serve fare sempre attenzione al celebre colosso per portarsi a casa qualcosa a prezzo invitante.

Dopo le ultime settimane, sembrano chiare le intenzioni di Amazon: continuare a lanciare prodotti interessanti nell’ambito della tecnologia. Chi stava monitorando un computer, uno smartphone, accessori e quant’altro, oggi potrà trovare soddisfazione tra le fila del sito e-commerce. Sono arrivate infatti tantissime nuove offerte, tutte disponibili nel prossimo paragrafo.

Amazon sorprende ancora, sono queste le più grandi offerte del momento: comincia giugno

Le offerte migliori del giorno sono state descritte qui in basso e ci sono anche i link diretti che portano alla pagina di acquisto:

TCL 65T8B, TV QLED 65”, 4K Ultra HD, Google TV (Dolby Vision, Audio ONKYO 2.1 con Dolby Atmos, Controllo vocale hands-free, compatibile con Google assistant & Alexa, AirPlay2), PREZZO: 749,90€, LINK

MEDION Notebook PC Portatile E6247, Schermo 15,6” FHD, Intel Celeron N4020, RAM 4GB, SSD 128 GB, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home, PREZZO: 161,81€, LINK

virtavo Telecamera WiFi Esterno Senza Fili a Batteria, Lenti Starlight 1080P, Videocamera Sorveglianza Wi-Fi, Rilevamento PIR, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, Alexa, Sirena, SD/Cloud, PREZZO: 27,99€, LINK

ASUS ROG Strix G16 G614JZR#B0CQ2PCXRR, Notebook con Monitor 16″ QHD Antiglare, 240Hz, Processore Intel Core i9 14900HX, RAM 16GB, 1TB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB, Win 11 Home, Grigio, PREZZO: 2.599,00€, LINK

ACEMAGIC Gaming Notebook AMD Ryzen 7 5700U(Battere i7-1265U),Tastiera Retroilluminata PC Portatile,RAM 16GB NVME SSD 512GB,Radeon RX Vega 8 Graphics,16,1″Full HD 1920×1080,WiFi 6,USB_C, 53Wh Battery, PREZZO: 488,61€, LINK