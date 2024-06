Blackview e Oscal, due aziende leader nel settore della produzione di dispositivi elettronici, in particolar modo smartphone, smartwatch, tablet e rugged phone (ma non solo), hanno deciso di cogliere la palla al balzo per offrire al pubblico una serie di sconti importanti su AliExpress.

L’occasione è ghiotta, infatti fino alle 23:59 del 7 giugno 2024 è attivo il Carnevale estivo di AliExpress, con sconti che possono raggiungere anche l’80% del prezzo originario di listino. I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, gli utenti possono acquistare il Blackview Tab 18, tablet con display da 10 pollici di diagonale ad un prezzo di soli 237,66 euro (con risparmio di 280,54 euro), nella variante 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (a questo link).

Uno dei foldable più economici in circolazione, stiamo parlando di Blackview Hero 10, nella variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, risulta essere disponibile all’acquisto a soli 478,43 euro su Aliexpress (link acquisto), con uno sconto di 536,67 euro rispetto al listino originario. Tornando in ambito tablet, la scelta potrebbe ricadere su Blacview Mega 1, un dispositivo con display da 11,5 pollici di diagonale, risoluzione 2.4K e refresh rate a 120Hz, che oggi ha un costo di soli 233,08 euro (contro i 475,66 euro di listino), sempre e solo su Aliexpress.

Blackview e Oscal: gli altri sconti Aliexpress

Le occasioni non terminano qui, infatti è disponibile Blackview MP100, un mini PC di alta qualità con processore octa-core AMD R7 5700U, in vendita a 300,10 euro (risparmio di 161,68 euro su questo link), passando per Blackview X20, uno splendido smartwatch che viene proposto a soli 23,08 euro, un prezzo ridicolo se confrontato con il listino di 115,41 euro (sconto dell’80% a questo link).

Gli ultimi due prodotti di cui vi parliamo sono di Oscal, infatti è disponibile Oscal Pilot 2, un rugged phone di ottima qualità con doppio schermo e doppio faro LED, in vendita a 230,84 euro contro i 461,68 euro di listino, ed acquistabile qui. Per finire con Oscal Tiger 12, il più economico tra tutti gli smartphone citati nel nostro articolo, essendo oggi in vendita a soli 127,51 euro (il risparmio è di 109,09 euro), rispetto ai 236,60 euro di listino. Lo potete acquistare su Aliexpress al seguente link.