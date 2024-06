Google Home, quell’app che ormai è come il cervello della nostra casa smart, sta per ricevere un upgrade importante che semplificherà ancora di più la nostra vita. Ecco che arriva in soccorso un nuovo widget, pensato per facilitare l’accesso ai controlli dei dispositivi domestici preferiti direttamente dalla home screen dei nostri smartphone Android.

Un nuovo widget per Google Home

La notizia è stata scovata da 9to5Google, sempre sul pezzo per le novità tech, che ha dato uno sguardo alla versione beta dell’app Google Home per Android e ha trovato questo piccolo gioiellino in fase di sviluppo. Insomma, tra un aggiornamento e l’altro, Google sembra proprio intenzionata a rendere la nostra vita sempre più semplice.

Quindi, cosa fa esattamente questo widget? Beh, sembra che permetterà di mettere a portata di dito i comandi per i dispositivi domestici più utilizzati. Quindi, immaginate di dover spegnere le luci, abbassare il termostato o controllare la telecamera di sicurezza: con questo widget sarà un gioco da ragazzi, basta un tap sulla schermata del vostro smartphone.

Google Home ha già subito diversi miglioramenti nel corso degli anni, con nuove funzioni e un look sempre più accattivante. E questo nuovo widget sembra essere solo l’ultimo di una lunga serie di aggiornamenti che rendono l’app sempre più indispensabile nella nostra quotidianità.

Una delle cose più interessanti è che il widget seguirà il tema del sistema del vostro smartphone, quindi si adatterà automaticamente allo stile visivo che avete scelto. E non solo: avrà anche la possibilità di organizzare i controlli dei dispositivi secondo le vostre preferenze, per avere sempre a portata di mano quello di cui avete bisogno.

Tutto a portata di mano

Al momento non sappiamo ancora quando il widget sarà disponibile per tutti, ma sicuramente non vediamo l’ora di provarlo. E chissà, magari sarà proprio questo l’aggiornamento che renderà ancora più smart la nostra casa. Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie sull’arrivo di questo nuovo gadget virtuale!