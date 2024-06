Negli ultimi tempi, c’è stata una crescente attenzione sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei nostri dispositivi, in particolare sugli smartphone. Mentre si parla spesso di sviluppi di ampia portata come Gemini su Android, le singole app e i servizi stanno anche seguendo questa tendenza.

WhatsApp e la tecnologia Meta

Un esempio recente è WhatsApp, che sembra stia per unirsi al carrozzone dell’IA. Questa volta, secondo le ultime scoperte di WABetaInfo nella versione beta più recente dell’app per Android, l’app di messaggistica sta per introdurre una nuova funzionalità interessante.

In pratica, WhatsApp sembra progettare di consentire agli utenti di generare e condividere rapidamente immagini create tramite intelligenza artificiale direttamente nelle chat. E l’integrazione sembra essere semplice, con l’opzione di generare queste immagini IA direttamente nel menu di condivisione dell’app.

Ciò che rende la notizia ancora più interessante è la presenza del logo di Meta AI, il motore di intelligenza artificiale sviluppato da Meta (ex Facebook), accanto alla nuova opzione. Questo suggerisce che la tecnologia di Meta sarà coinvolta nel processo di generazione delle immagini IA.

Immaginate di poter scrivere un messaggio e di avere un’immagine IA che lo rappresenta immediatamente pronta da condividere con i vostri amici. Sembra un passo avanti significativo nell’esperienza di chat di WhatsApp e potrebbe rendere le conversazioni ancora più interessanti e coinvolgenti.

Un mondo in continuo sviluppo

Naturalmente, questa nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è stata ancora resa disponibile al pubblico. Non è ancora chiaro quando verrà implementata per tutti gli utenti. Inoltre, ci sono considerazioni sulla disponibilità di Meta AI, che attualmente non è accessibile globalmente ma solo in determinate regioni.

In ogni caso, sembra che WhatsApp stia cercando di rimanere al passo con i tempi, offrendo ai suoi utenti nuove e innovative funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Resta da vedere come questa novità verrà accolta dagli utenti e quanto influirà sul modo in cui utilizziamo l’app per le nostre comunicazioni quotidiane.