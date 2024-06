Nanoleaf è una delle aziende più conosciute al mondo per quanto riguarda la produzione di articoli di illuminazione smart, tra cui troviamo appunto lampadine e strisce led (ma anche eccellenti pannelli LED). In questi giorni ha attivato una interessante campagna promozionale che punta a ridurre fortemente i prezzi di vendita dei prodotti di punta, tra cui uno sconto del 70% che vi lascerà davvero a bocca aperta.

Tutte le riduzioni di prezzo sono attive direttamente sul sito ufficiale di Nanoleaf, raggiungibile tramite il seguente link, con sconti disponibili per un periodo di tempo estremamente limitato. La ricorrenza è il primo annuale Nanoleaf Day, un weekend nel corso del quale l’azienda concentra gli sconti migliori dell’anno, per questo motivo dovete velocizzare al massimo l’acquisto, poiché i prezzi saranno validi solo dal 31 maggio al 2 giugno.

Nanoleaf: ecco gli sconti da non perdere

Come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, la riduzione più allettante riguarda le Nanoleaf Essentials Smart A19 Bulb E27, lampadina smart RGB dal design pressoché unico, in vendita nel soft-bundle da 9 pezzi a soli 44,99 euro, con un risparmio del 70% sul valore di listino di 104,98 euro. Sempre restando in seno allo stesso modello, nel caso in cui foste interessati ad un numero inferiore di unità da acquistare, potreste decidere di virare verso la versione da 6 pezzi, il cui prezzo finale è di 39,99 euro, con un risparmio del 60% sui 99,98 euro originari.

Gli utenti possono scegliere di optare per l’acquisto delle Nanoleaf Essentials Light Strips Starter Kit da 10 metri, con supporto Matter, parliamo di strisce LED RGB completamente smart, il cui prezzo originario sarebbe di 159,96 euro, ma oggi risulta essere scontato al 50%, fino ad arrivare al valore finale di soli 79,99 euro.

In ultimo parliamo dell’Enigma Bundle, un set di pannelli LED RGB che vanno a combinare esagoni e triangoli per permettere la creazione di forme e figure pressoché uniche nel loro genere. Il suo prezzo di vendita originario sarebbe di 319,97 euro, ma con l’odierno sconto del 30%, la spesa finale da sostenere sarà di soli 223,99 euro. Se tutto questo non vi dovesse bastare, Nanoleaf propone uno sconto del 25% sulla striscia LED 4D per televisori da 85 pollici, e fino al 30% su pannelli e strisce LED (25% se neri). Per maggiori informazioni vi potete collegare qui.