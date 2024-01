Oggi siamo entusiasti di presentarvi la recensione completa sul Navee V25i Pro, l’ultimo arrivato di questa famiglia di monopattini elettrici. Recentemente, abbiamo condiviso con voi l’unboxing di questo prodotto sul nostro canale YouTube di Tecnoandroid.

A settembre abbiamo testato il fratello maggiore, il Navee S65C, che ci ha conquistati con il suo design e caratteristiche tecniche. Ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nei dettagli del nuovissimo V25i Pro.

Design e materiali:

Il design del Navee V25i Pro è un connubio di modernità e qualità. Personalmente, mi ha colpito positivamente per la sua estetica accattivante. L’attenzione ai dettagli è evidente, e tutti i materiali utilizzati trasmettono un senso di robustezza e alta qualità.

La pedana è dotata di un rivestimento in gomma antiscivolo che offre un grip sicuro durante la guida. Troviamo inoltre il connettore per la ricarica del monopattino, integrato in modo discreto nella struttura. Le ruote da 10 pollici, con la possibilità di gonfiare gli pneumatici, contribuiscono a garantire un comfort di guida superiore rispetto ai monopattini con pneumatici completamente in gomma. Va sottolineato che, nonostante l’assenza di un sistema di ammortizzazione, il Navee V25i Pro offre comunque una buona resa, soprattutto considerando la fascia di prezzo a cui appartiene.

La presenza di catadiottri su tutti i lati del monopattino, garantisce una maggiore visibilità durante la guida notturna.

Il manubrio del Navee V25i Pro è dotato di manopole rivestite in gomma di alta qualità, offrendo un’ottima presa durante la guida. Inoltre, integra gli indicatori di direzione, controllabili attraverso appositi tasti posti sul lato sinistro del manubrio. Altri elementi utili come il campanello e il freno a tamburo si trovano comodamente a portata di mano.

Il cuore tecnologico del Navee V25i Pro è rappresentato dal display da 4 pollici. Il suo design moderno si sposa perfettamente con il contesto estetico complessivo, e l’interfaccia intuitiva semplifica la navigazione. Il pannello di controllo, situato sulla destra del manubrio, permette di gestire facilmente l’accensione e lo spegnimento del monopattino, della luce LED e di passare tra le diverse modalità di guida.

Il sistema di chiusura del Navee V25i Pro è efficiente e ben progettato, facilitando la sua ripiegatura in modo rapido e pratico. Per richiudere il monopattino, è necessario aprire prima il gancio proprietario a forma di V situato nella parte anteriore, vicino alla ruota. Questo sistema, già visto sul Navee S65C, permette di piegare la parte superiore del monopattino su se stessa.

Sul retro del manubrio, troviamo un altro gancio con una linguetta di apertura che consente di ruotare il manubrio da posizione trasversale a longitudinale. Questa innovativa soluzione contribuisce a ridurre ulteriormente le dimensioni del monopattino quando piegato.

Per il trasporto a mano del Navee V25i Pro, è presente una linguetta di plastica vicino al campanello, che svolge la funzione di gancio per afferrare e trasportare il monopattino. Va notato che questa linguetta non è agganciata meccanicamente alla parte superiore del monopattino, ma è posta sopra il parafango posteriore.

Pertanto, è importante assicurarsi che la linguetta sia stata correttamente agganciata prima di sollevare il monopattino e trasportarlo a mano. Con questo sistema di chiusura intelligente e la sua facilità di trasportabilità, il Navee V25i Pro si rivela pratico e adatto alle esigenze di chi è sempre in movimento.

Specifiche tecniche:

Il Navee V25i Pro offre un’esperienza di guida appagante grazie alle sue specifiche tecniche:

Con un’ autonomia di 25 km , questo monopattino elettrico è ideale per gli spostamenti di tutti i giorni, consentendovi di coprire, nella maggior parte dei casi, l’intera giornata senza la necessità di ricariche frequenti.

, questo monopattino elettrico è ideale per gli spostamenti di tutti i giorni, consentendovi di coprire, nella maggior parte dei casi, l’intera giornata senza la necessità di ricariche frequenti. La velocità massima , in linea con le leggi attuali, è limitata a 20 km/h , garantendo una guida sicura e conforme alla normativa.

, in linea con le leggi attuali, è , garantendo una guida sicura e conforme alla normativa. Il motore elettrico raggiunge un picco di potenza di 600 W, con una potenza nominale di 300 W, garantendo accelerazioni fluide e una buona risposta.

Gli pneumatici da 10 pollici contribuiscono ad una buona stabilità e guidabilità.

contribuiscono ad una buona stabilità e guidabilità. Il peso complessivo di 17,1 kg offre un equilibrio ottimale tra maneggevolezza e solidità. Anche se non leggerissimo, questo monopattino è gestibile per trasporti a breve distanza a mano.

offre un equilibrio ottimale tra maneggevolezza e solidità. Anche se non leggerissimo, questo monopattino è gestibile per trasporti a breve distanza a mano. La pendenza massima del 15% assicura una performance eccellente anche su terreni leggermente accidentati, mentre il carico utile massimo di 100 kg lo rende in linea alla concorrenza.

Il Navee V25i Pro si distingue ulteriormente dal fratello maggiore S65C per la sua versatilità, poiché, con un’autonomia inferiore e un peso ridotto, è l’ideale sia come veicolo principale, ma è anche possibile caricarlo agevolmente in auto, consentendovi di raggiungere facilmente la stazione o la metro. Questa caratteristica lo rende un compagno di viaggio ideale, permettendovi di coprire la prima parte del vostro tragitto con mezzi pubblici e la restante con il monopattino elettrico.

Prestazioni e guidabilità:

Il Navee V25i Pro offre un’esperienza di guida personalizzabile grazie alle sue tre modalità di guida. La modalità “passo d’uomo” che limita la velocità a 6 km/h, offrendo un’opzione ideale per spostamenti a velocità ridotta, magari in zone affollate o in ambienti in cui si richiede particolare attenzione. La modalità “normale” eleva il limite a 15 km/h, garantendo una guida fluida e confortevole, adatta per la maggior parte degli spostamenti urbani. Infine, per gli amanti delle sensazioni più intense, la modalità “sport” offre un’accelerazione maggiore, raggiungendo una velocità massima di 20 km/h. Questa varietà di modalità consente agli utenti di adattare la guida del monopattino alle proprie esigenze e al contesto specifico.

Per quanto riguarda il comfort di guida, va notato che il Navee V25i Pro, essendo privo di ammortizzatori, offre un livello di comfort che, seppur non estremamente elevato, si posiziona perfettamente nella media della sua fascia di prezzo. Rispetto ad altri dispositivi di pari categoria, il monopattino dimostra un comportamento stradale notevole, ed è molto agile da guidare nel traffico. Per coloro che ricercano ammortizzatori o un maggiore comfort di guida, magari adatto anche a percorsi leggermente sterrati, potrebbe essere necessario orientarsi verso fasce di prezzo più elevate.

Tuttavia, restando entro i confini di questa fascia di prezzo, il Navee V25i Pro offre prestazioni straordinarie sulla strada. La sua agilità nel traffico e l’affidabilità durante la guida creano una sensazione di sicurezza, accentuata dal silenzioso funzionamento, privo di rumori o scricchiolii sospetti.

Il sistema di frenatura è distribuito tra la ruota anteriore, che ospita il motore elettrico, e la ruota posteriore, dotata di freno a tamburo. La frenata, è sicura e, ciò che è ancora più apprezzabile, è la possibilità di personalizzare la potenza del freno motore. Questa caratteristica rende l’adattamento alla guida del monopattino estremamente agevole, consentendo agli utenti di trovare il giusto feeling durante l’utilizzo.

Infine, le ruote da 10 pollici offrono un discreto assorbimento delle irregolarità della strada, garantendo una guida più confortevole anche su terreni accidentati, come dossi o gradini.

Il Navee V25i Pro si presenta come un compagno di viaggio affidabile, efficiente e capace di offrire un’esperienza di guida soddisfacente, mantenendo un rapporto qualità-prezzo interessante all’interno della sua categoria.

Software:

Una delle poche critiche riscontrate riguarda la presenza di tre diverse app, in base al modello specifico di monopattino anziché un’unica applicazione universale. Tuttavia, concentriamoci ora sull’app dedicata al Navee V25i Pro. L’apertura dell’app avviene agevolmente, consentendo il collegamento via Bluetooth con il monopattino. Attraverso questa applicazione, è possibile monitorare diverse informazioni chiave, come l’autonomia residua, la percentuale della batteria e attivare le luci automatiche.

Un vantaggio notevole di questo applicazione è la possibilità di regolare il livello di recupero di energia, simile a quanto già visto sul modello precedente, il Navee S65C. Con tre opzioni tra cui scegliere (bassa, media ed elevata), è possibile personalizzare l’effetto frenante ottenuto tramite il freno motore. Questa funzione offre un controllo avanzato sulla guida, permettendo di adattare il monopattino alle preferenze individuali di ciascun utente.

L’app offre anche la comodità di bloccare elettronicamente il Navee V25i Pro, impedendo l’uso non autorizzato. Questa funzione si rivela utile quando si lascia il monopattino incustodito e, una volta attivata, può essere sbloccata solo attraverso l’app.

Il pannello di controllo fornisce informazioni dettagliate sulla guida, come il chilometraggio, la durata della batteria e la velocità attuale, mentre la sezione dedicata al manuale del prodotto offre una guida completa sull’utilizzo del monopattino elettrico. L’interfaccia del software è intuitiva e completa, rendendo l’app Navee un complemento essenziale per sfruttare appieno le potenzialità del V25i Pro.

Conclusioni:

Il V25i Pro è il terzo prodotto di casa Navee che abbiamo avuto l’opportunità di provare e testare, confermando la solida reputazione di questa azienda nel settore della micro mobilità elettrica. Navee sta dimostrando di muoversi con successo nel fornire prodotti di qualità a un prezzo onesto.

Il V25i Pro è disponibile sul mercato a un prezzo di circa 350,00 euro, ma attualmente è in sconto, sul sito di Unieuro, a un prezzo scontato di 309,00 euro.

Le poche critiche riscontrate in questa recensione sono insignificanti rispetto ai numerosi vantaggi offerti dal Navee V25i Pro. Il monopattino si colloca in modo competitivo rispetto ai suoi rivali di mercato e si presenta come una scelta valida per coloro che cercano un prodotto affidabile, efficiente e al giusto prezzo.