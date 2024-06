Vodafone, offertone di giugno 2024: basta 5 euro al mese per le Silver

Dopo un periodo dove c’è stata una discesa in termini di utenti, Vodafone ha deciso di riprendere in mano le redini della situazione. Secondo quanto riportato infatti sembrerebbe essere questo il periodo più prolifico per il gestore, in quanto diverse persone stanno chiedendo per un rientro.

Il tutto è stato propiziato dal ritorno di due offerte in particolare, ovvero le Silver. Queste garantiscono mensilmente la possibilità di poter avere a disposizione tutto: minuti, messaggi e giga.

Vodafone, le offerte migliori sono le Silver: ecco cosa includono al loro interno ogni mese

Partendo dalla prima offerta, si può già notare quanto sia interessante il discorso: ecco la Silver 100 con tutto incluso. Questa promozione mobile permette di avere ogni mese minuti senza limiti verso ogni gestore, 200 messaggi e 100 giga in 4G per una cifra mensile di soli 7,99 €.

La storia però non finisce qui, in quanto c’è un’offerta ancora più interessante visto che per soli 2 € mensili in più aumenta i contenuti. La Silver 150 è la soluzione perfetta per navigare ogni giorno sfruttando ben 150 giga in 4G. Anche qui ci sono minuti e messaggi senza limiti verso chiunque. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

Vodafone inoltre garantisce la possibilità ai suoi utenti di poter aggiungere 50 giga in più alle due offerte citate più in alto. Tutto quello che bisognerà fare sarà sottoscrivere gratuitamente il servizio di ricarica automatica che tutti conoscono come SmartPay. In questo modo si otterranno 50 giga ulteriori da poter accumulare con quelli presenti nelle Silver.

Ci sono poi altri due aspetti di cui tenere conto: la disponibilità delle offerte e il primo mese in promozione. Queste soluzioni di Vodafone sono garantite solo per chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale, i principali target che il provider vuole sfidare. Per quanto riguarda poi il primo mese, entrambe le Promo sono disponibili i primi 30 giorni a soli 5 €.