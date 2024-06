Una recente scoperta nel mondo della sicurezza informatica ha evidenziato una nuova minaccia per gli utenti di dispositivi digitali. Si tratta di un malware sofisticato che si camuffa da generatore vocale basato sull’intelligenza artificiale. Questo pericoloso software è noto con il nome di “Gipy”. Esso è in grado di rubare le password degli utenti e compiere altre attività dannose senza che essi ne siano consapevoli. Secondo gli esperti di sicurezza di Kaspersky, il malware Gipy inizia a operare una volta che viene scaricato un file dannoso da un link presente su un sito di phishing. Tale sito, ingannevolmente, ospita il falso generatore di voce AI. Una volta attivato il processo di infezione, il malware si insinua silenziosamente nel dispositivo. Mascherando la sua presenza tramite l’installazione apparente di un’ innocua applicazione.

La diffusione del malware Gipy

Questa situazione ha destato preoccupazioni a livello globale. Con gli Stati Uniti, la Russia, Taiwan, la Spagna e la Germania tra i paesi più colpiti. Gli attacchi di phishing, da cui spesso origina l’infezione, sono aumentati in modo considerevole negli ultimi anni. Secondo le stime di Kaspersky, nel 2023 minacce simili sono cresciute del 60% rispetto all’anno precedente. A tal proposito, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è in costante aumento. Essa viene infatti applicata come come esca per catturare le vittime e come strumento per compiere attacchi informatici. Oleg Kupreev, esperto di sicurezza di Kaspersky, ha sottolineato che non ci si aspetta che questa tendenza si attenui nel prossimo futuro. Al contrario, una tale minaccia mette in luce l’importanza di adottare misure di sicurezza preventive adeguate. Come evitare di scaricare file da fonti non verificate, utilizzare software antivirus aggiornati. Ma soprattutto prestare attenzione alle applicazioni che richiedono permessi insoliti o sospetti. La consapevolezza e la cautela degli utenti sono fondamentali e non sono mai abbastanza. Il tutto al fine di proteggere i propri dispositivi e le proprie informazioni personali da malware di questo tipo sempre più sofisticati e diffusi