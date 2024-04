Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale in madre patria un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Si tratta del nuovo Oppo K12. Tuttavia, come spesso accade, si tratta in realtà di una versione re-branded di uno smartphone a marchio OnePlus, il quale è stato annunciato ufficialmente in India qualche settimana fa, ovvero lo scorso OnePlus Nord CE 4. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo annuncia il nuovo Oppo K12, ma è un re-branded di un device OnePlus

Un nuovo smartphone a marchio Oppo è stato da poco annunciato ufficialmente in madre patria. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Oppo K12, ma questa volta ci troviamo di fronte ad una versione re-branded di uno smartphone che abbiamo già avuti modo di vedere qualche tempo fa.

Si tratta infatti di una versione re-branded dello scorso OnePlus Nord CE 4. Tra i due dispositivi, infatti, ci sono numerose somiglianze, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista tecnico. Dalle immagini, infatti, anche la backcover sarà disponibile in diverse colorazioni, come quella Green marmorizzata. Sulla parte frontale è poi presente un display con tecnologia OLED e con una diagonale da 6.7 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Anche sul nuovo smartphone a marchio Opo, troviamo poi la presenza del soc Snapdragon 7 Gen 3. L’autonomia è poi affidata ad una batteria con una capienza di 5500 mah e con anche il supporto alla ricarica rapida da 100W. Il comparto fotografico è poi affidato ad un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Le uniche differenze riguardano i tagli di memoria disponibili e la presenza del chip NFC.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo K12 sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un costo iniziale di circa 250 euro al cambio attuale.