Anche il produttore tech Vivo ha da poco presentato la sua nuova proposta top di gamma per questi primi mesi del 2024. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha tenuto un importante evento di presentazione ufficiale durante il quale è stato annunciato ufficialmente anche il super top di gamma Vivo X100 Ultra. Tra le caratteristiche, quest’ultimo vanta un comparto fotografico all’avanguardia e con un sensore periscopico da ben 200 MP. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il produttore tech Vivo annuncia ufficialmente il nuovo Vivo X100 Ultra

Vivo X100 Ultra è il nuovo smartphone di fascia alta del noto produttore tech Vivo e si prepara a stupire con le sue notevoli caratteristiche. Come già accennato in apertura, il comparto fotografico la fa da padrone, con un sensore periscopico da ben 200 MP, il sensore ISOCELL HP9 realizzato da Samsung. Quest’ultimo è in grado di offrire degli scatti fotografici di estrema qualità. Ad affiancarlo è poi presente un sensore fotografico principale da 50 MP dotato anche di stabilizzazione ottica dell’immagine e il tutto è realizzato in collaborazione con il colosso Zeiss.

Il design risulta poi super curato ed elegante. La parte frontale è occupata da un display con tecnologia AMOLED di tipo LTPO con i bordi curvi ai lati con 3000 nits di luminosità di picco e con una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz. Le prestazioni sono poi al top grazie alla presenza del potente processore Snapdragon 8 Gen 3. La batteria ha poi una capienza di 5500 mah e supporta la ricarica rapida da 80W e la ricarica wireless da 30W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Vivo X100 Ultra sarà disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Titanium, White e Grey ad un prezzo iniziale di circa 830 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati se l’azienda tech Vivo deciderà di commercializzarlo anche nel nostro paese.