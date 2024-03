Il nuovo Realme 12 Pro+ 5G segna un passo significativo nel percorso dell’azienda, giungendo poco dopo il suo rebranding con lo slogan “Make it real” e una nuova identità di marca che risuona con i giovani utenti.

Posizionato come il prossimo smartphone per l’imaging di nuova generazione, il Realme 12 Pro+ 5G introduce una tecnologia periscopica teleobiettivo all’avanguardia, uno zoom senza perdita di lunghezza focale e un algoritmo MasterShot sviluppato in collaborazione con Qualcomm.

Le promesse su carta sono tante e interessanti. Tuttavia, non mancano i difetti, che analizzeremo in dettaglio in questa recensione completa.

Design e materiali:

ll Realme 12 Pro+ 5G si distingue per il suo design di lusso, sviluppato in collaborazione con lo studio di design Realme x Ollivier Savéo, un rinomato produttore di orologi di lusso francese.

Questo dispositivo presenta un design sottile e leggero, con uno spessore di 8,75 mm e un peso di 196g, offrendo un comfort esteso durante l’uso, nonostante la presenza di una batteria da 5000mAh.

La lunetta dorata zigrinata, realizzata con taglio CNC, aggiunge un tocco di raffinatezza al design, evidenziando l’attenzione ai dettagli. Il quadrante lucido a effetto sole, con oltre 500 sfumature intrecciate, crea una texture dinamica e affascinante.

Il materiale di rivestimento premium in ecopelle vegan offre una sensazione setosa che combina lusso e praticità, molto piacevole al tatto. Il device si tiene molto bene in mano ed è ben bilanciato. Inoltre ha una resistenza all’acqua IP65 che garantisce una protezione da polvere, acqua e spruzzi di liquidi a bassa pressione.

Tuttavia, l’unico difetto potrebbe essere proprio il design non originalissimo, ma qualcosa già visto su altri smartphone, anche di produttori diversi. Tuttavia, non si può negare l’ottima qualità costruttiva, i buoni materiali al tatto e la sua raffinatezza e ricerca dei dettagli.

Comparto multimediale:

Il Realme 12 Pro+ 5G vanta uno splendido display Curvo da 120Hz, che offre un’esperienza visiva ottimale. Lo schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ offre colori vividi e una reattività eccezionale.

La tecnologia Pro-XDR ottimizza gli effetti fotografici per un’ampia gamma di luminosità e gamma dinamica. Inoltre, la tecnologia di oscuramento PWM a 2160Hz garantisce una visualizzazione confortevole anche a bassa luminosità, con la certificazione di protezione degli occhi da parte di TÜV Rheinland per una maggiore sicurezza durante l’uso prolungato del dispositivo.

Il Realme 12 Pro+ 5G vanta la tecnologia Dolby Atmos, per un suono coinvolgente. Eleva il suono a tre dimensioni e offre un posizionamento preciso degli oggetti, per portare un senso di realtà elevato al vostro intrattenimento. Il dispositivo include inoltre altoparlanti duali super lineari, migliorando la chiarezza del suono e immergendo gli utenti nel loro contenuto. Infine, con la certificazione High-Res Audio, offre un’eccellente performance sonora sia per i video che per musica.

Comparto tecnico e prestazioni:

Il Realme 12 Pro+ 5G è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, costruito sul processo avanzato a 4nm di Samsung. Il chipset offre prestazioni eccezionali ed una buona efficienza energetica, garantendo una rapida reattività e una lunga durata della batteria. Le prestazioni di benchmark migliorano rispetto ai modelli precedenti, ma è un qualcosa che l’utente medio non si può accorgere con un semplice utilizzo.

Il Realme 12 Pro+ 5G da noi in prova, offre una massiccia memoria interna da 512GB, che davvero non può lasciare insoddisfatti. Questa vasta capacità di archiviazione assicura in quasi tutti i casi, di non dover mai eliminare app, contenuti o foto dal telefono. Le altre versioni invece, sono tutte da 256 GB.

Con un massimo di 12GB+12GB di RAM dinamica, è possibile convertire la ROM in RAM, garantendo un’esperienza ancora più fluida. Quindi, la RAM standard da 12GB include tre opzioni di espansione aggiuntive (4GB, 8GB e 12GB), migliorando il multitasking e l’accesso più rapido alle app supportando le applicazioni in background. Ma siamo onesti, 12GB di default sono già più che sufficienti.

Infine, il Realme 12 Pro+ 5G vanta una potente combinazione di ricarica SUPERVOOC da 67W e una batteria da 5000mAh. La batteria offre una durata eccezionale, consentendo agli utenti di utilizzare il dispositivo tranquillamente per un giorno intero anche con un utilizzo medio/intenso.

In poche parole il Realme 12 Pro+ 5G è veloce e potente per tutte le situazioni: gaming estremo, multitasking e navigazione fluida. Il dispositivo dopo 15 giorni abbondanti di test non ha mostrato nessun problema di surriscaldamento. Anzi le temperature sono quasi sempre molto contenute.

Comparto fotografico:

Il Realme 12 Pro+ 5G si distingue nel panorama fotografico grazie a una serie di innovazioni tecnologiche che migliorano l’esperienza di fotografia e videografia. Dotato del sensore OmniVision OV64B con zoom ottico 3X e zoom in-sensor 6X, il dispositivo offre il miglior obiettivo teleobiettivo periscopico nel suo segmento.

La tecnologia di fusione di pixel 4 in 1 con 1,4μm Fusion Pixels consente una risoluzione di 64MP, mentre la stabilizzazione ottica personalizzata riduce efficacemente flare e ghosting. Tuttavia, la qualità delle immagini può soffrire in condizioni di scarsa luminosità e il sistema di zoom digitale può mostrare una qualità d’immagine inferiore rispetto allo zoom ottico. Ma per questa fascia di prezzo potete ottenere una soluzione davvero impressionante.

La fotocamera principale IMX890 OIS da 50MP offre una nitidezza superiore e versatili capacità di zoom, con un sistema omnifocale di flagship con 5 lunghezze focali. L’OIS ottico migliora la stabilità delle immagini, ma la resa del colore potrebbe risultare leggermente saturata in alcune condizioni di illuminazione.

La fotocamera frontale del Realme 12 Pro+ 5G offre un’esperienza straordinaria per la fotografia dei ritratti, garantendo risultati sorprendenti e cinematografici. Grazie all’algoritmo Bokeh Cinematografico con zoom 3X, crea una naturale profondità di campo ridotta, perfetta per ritratti e focalizzazione su un singolo soggetto.

Inoltre, la funzione di Anteprima di Regolazione dell’Apertura in Tempo Reale consente agli utenti di visualizzare l’effetto sfocatura bokeh del ritratto in tempo reale prima di scattare la foto, consentendo una messa a fuoco precisa.

Inoltre, sono disponibili filtri esclusivi ispirati a film premiati agli Oscar, che permettono di aggiungere un tocco cinematografico unico alle proprie foto, insieme a un rapporto di aspetto cinematografico di 2.39:1 in modalità ritratto, senza necessità di ritagli post-produzione.

Il comparto fotografico rappresenta indubbiamente il punto di forza del Realme 12 Pro+ 5G, elevandolo al livello di un vero e proprio camera phone. Grazie alle sue tecnologie all’avanguardia, come l’Ultra HDR Engine, che cattura file RAW non compressi per preservare più informazioni originali e offre un’ampia gamma dinamica per dettagli migliori sia nelle zone luminose che in quelle scure.

Queste tecnologie combinano l’innovazione e la potenza del dispositivo per offrire risultati fotografici impeccabili in qualsiasi situazione, confermando il Realme 12 Pro+ 5G come un’opzione di riferimento nel mondo della fotografia mobile.

Software:

Il software realme UI 5.0, basato su Android 14, offre una potente e intuitiva esperienza d’uso. Tra le sue caratteristiche più innovative, spiccano diverse funzionalità che semplificano la gestione dei contenuti e migliorano l’accessibilità ai servizi di terze parti.

Il File Dock rappresenta una soluzione versatile per la gestione efficiente dei contenuti, consentendo agli utenti di estrarre facilmente testi, immagini e link con un solo clic e condividere file attraverso il trascinamento intuitivo.

Flash Capsule offre un accesso rapido ai servizi di terze parti più popolari direttamente dal dispositivo, fornendo anche funzioni essenziali come hotspot, registrazioni, specchio dello schermo, chiamate e altro, il tutto con un singolo tocco.

Smart Image Matting semplifica l’isolamento e la condivisione dei soggetti nelle foto, consentendo di separare i soggetti da sfondi simili e riconoscere fino a tre soggetti.

Infine, Phonelink si integra senza soluzione di continuità con Microsoft LTW (Link to Windows), permettendo una connettività rapida e diretta tra il dispositivo e il PC con un solo clic, senza la necessità di scaricare ulteriori app.

Conclusioni e prezzo:

In conclusione, il Realme 12 Pro+ 5G emerge come un’opzione di grande valore nel panorama degli smartphone di fascia alta, offrendo un mix eccellente di prestazioni, funzionalità avanzate e design sofisticato.

Le offerte promozionali attualmente disponibili rendono questo dispositivo ancora più allettante per gli acquirenti attenti al rapporto qualità-prezzo:

Con un’offerta così competitiva, il Realme 12 Pro+ 5G si posiziona come un best buy del 2024, offrendo agli utenti un’opportunità imperdibile per acquistare un dispositivo premium a un prezzo accessibile. Grazie alle sue caratteristiche di alta qualità e alle promozioni vantaggiose, questo smartphone si distingue come una scelta ideale per coloro che cercano prestazioni elevate senza dover spendere una fortuna.