Il nuovissimo Google Pixel 8a si configura come un interessantissimo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. L’azienda di Mountain View ha confezionato un device in grado di unire il design e le funzionalità dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro ad un prezzo davvero concorrenziale.

Trattandosi di uno smartphone appartenente alla famiglia Pixel, viene naturale chiedersi quale sarà il supporto offerto da Google. Infatti, l’azienda californiana ha avviato con la nuova famiglia di prodotti una politica che garantisce aggiornamenti software per una lunga tempistica.

A partire dalla famiglia Pixel 8, Google assicura che i dispositivi verranno supportati per sette anni con aggiornamenti Android e security update. Si tratta di uno dei supporti software più estesi che permette di mantenere attuali anche device a fine ciclo di vita.

Google si conferma molto attenta alle esigenze degli utenti e il nuovo Pixel 8a potrà contare su ben sette anni di aggiornamenti Android

Per fortuna, il Pixel 8a non sarà trattato diversamente dai suoi fratelli maggiori e rientrerà nel supporto esteso a sette anni. Considerando queste premesse, il nuovo smartphone di Google arriverà sul mercato con Android 14 e potrà essere aggiornato fino ad Android 21 (nome del tutto provvisorio) che arriverà nel 2031.

Il supporto software sarà senza precedenti per un device di fascia media che conferma l’attenzione agli utenti da parte di Google. Inoltre, tra i vari update previsti non mancherà il rilascio di feature esclusive per i dispositivi Pixel che l’azienda pubblica costantemente.

Tuttavia, ricordiamo che la nuova politica sugli aggiornamenti riguarda solo i nuovi smartphone di nuova generazione. Tutti i modelli precedenti potranno contare sul supporto software precedentemente offerto da Mountain View.

Il confronto diretto lo si può avere con i Pixel 7 e con tutti i modelli precedenti. Questi smartphone riceveranno solo tre major update Android, quindi gli aggiornamenti termineranno con Android 16 (nome provvisorio) che verrà rilasciato nel 2026.