Il team di sviluppatori di Google nelle scorse ore ha annunciato il rilascio di un aggiornamento per YouTube Kids, l’applicazione della popolare piattaforma di condivisione video dell’azienda statunitense pensata per gli utenti più piccoli d’età.

Questo update rientra nelle iniziative portate avanti dal colosso di Mountain View per modernizzare il design delle applicazioni di YouTube e ciò riguarda ovviamente anche la versione Kids della suddetta applicazione.

Cambia l’interfaccia della piattaforma

L’obiettivo degli sviluppatori è quello di offrire un’esperienza di visualizzazione rinnovata, più pulita e più fluida per le famiglie, cercando di accontentare le richieste ricevute dagli utenti negli ultimi mesi.

Se i contenuti di YouTube Kids, i controlli parentali e le funzionalità di sicurezza non cambiano, diverso è il discorso per quanto riguarda i colori dell’interfaccia e le icone.

Gli sviluppatori inoltre hanno apportato anche delle altre modifiche all’interfaccia dell’applicazione:

diventa più facile cercare e sfogliare i contenuti preferiti dalla propria famiglia con uno scorrimento verticale o orizzontale

le categorie video nella parte superiore della schermata iniziale hanno un nuovo aspetto e consentono di scoprire facilmente i contenuti in base all’argomento (per esempio apprendimento, giochi, musica, ecc.)

una nuova barra per la navigazione nella parte inferiore dell’app consente di accedere facilmente a Home, Cerca, I tuoi contenuti e il proprio profilo

una nuova pagina “I tuoi contenuti” semplifica la ricerca dei contenuti “Guardalo di nuovo”, “Condivisi” e “Scaricati”

Il team di Google precisa che queste novità sono in fase di implementazione nelle applicazioni Android e iOS di YouTube Kids, ma probabilmente servirà qualche settimana perché raggiungano tutti gli utenti, mentre sul Web e sul client per le smart TV non verranno introdotte. Una novità davvero importante per Google Kids, una nuova interfaccia su Android e un nuovo design all’insegna dell’avanguardia, della futuribilità e con un look molto imponente per il suo pubblico.