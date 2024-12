Il lancio del trailer di GTA VI avvenuto lo scorso anno ha monopolizzato il settore videoludico. Il titolo creato da Rockstar Games è atteso nel corso del 2025 ma la software house non ha rilasciato informazioni ufficiali in merito.

Tuttavia, questa situazione sta causando non pochi problemi all’intera industria e potrebbe compromettere l’arrivo di nuovi giochi il prossimo anno. Infatti, l’incertezza che regna intorno al lancio del nuovo capitolo di Grand Theft Auto sta spingendo gli sviluppatori a ritardare il debutto dei propri titoli di punta.

Stando a quanto riportato da Bloomberg in un nuovo report, i vari publisher non vogliono impegnarsi nel rilascio di titoli nel corso del 2025. Il motivo è legato alla possibile sovrapposizione proprio con GTA VI che, inevitabilmente, avrà ripercussioni sulle vendite videoludiche.

L’attesa per GTA VI condiziona il mercato videoludico con i vari publisher che attendono con ansia le mosse di Rockstar Games

Nonostante il possibile debutto di GTA VI è previsto nell’autunno del 2025, non c’è una certezza reale in merito. Possiamo immaginare che l’obiettivo di Rockstar Games e Take-Two Interactive sia quello di sfruttare il periodo natalizio per spingere sulle vendite.

Stando a rumor sempre crescenti ma non confermati, gli analisti indicano possibili ritardi considerando che non sono disponibili informazioni ufficiali da oltre un anno. L’ultima comunicazione da parte degli sviluppatori risale allo scorso dicembre con il rilascio del trailer.

Considerando queste tempistiche, non è da escludere che lo sviluppo di GTA VI sia ancora in corso e potrebbe subire qualche ritardo. In ogni caso, a seconda delle decisioni di Rockstar Games, i diretti competitor faranno la propria mossa e pianificheranno il debutto dei titoli.

Si tratta di una situazione molto complicata che rischia di causare un blocco temporaneo di nuove uscite. Non appena la data di uscita del nuovo capitolo di Grand Theft Auto sarà annunciata, ci aspettiamo che i vari publisher confermeranno il lancio di tanti altri giochi.