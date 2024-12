Vodafone propone una nuova offerta dedicata a chi decide di passare al suo operatore mantenendo il proprio numero. L’iniziativa punta a garantire massima libertà e prestazioni avanzate grazie alla potenza della rete 5G. L’offerta include minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali, con un piano che può estendersi fino a Giga illimitati in 5G per chi sceglie il pagamento con addebito automatico su carta di credito o conto corrente. Il costo mensile è di 9,99 euro, con spedizione gratuita della SIM direttamente a casa e un costo di attivazione simbolico di un centesimo.

La nuova offerta Vodafone in 5G

L’accesso alla rete 5G rappresenta uno dei punti di forza di questa promozione. Gli utenti possono beneficiare di una connessione ultraveloce e stabile, a patto di possedere un dispositivo compatibile e trovarsi in una delle aree coperte dal servizio. In assenza dell’addebito automatico, il piano prevede comunque un generoso pacchetto di 150 Giga mensili. I Giga illimitati, invece, sono soggetti a specifiche condizioni di uso corretto e lecito, basate su consumi medi calcolati tra utenti con offerte analoghe.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di utilizzare parte del traffico dati, pari a 10,9 Giga, nei Paesi dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi, rendendo l’offerta particolarmente interessante per chi viaggia frequentemente. Inoltre, il prezzo dell’abbonamento è bloccato per 24 mesi per coloro che mantengono l’addebito automatico attivo, garantendo stabilità e trasparenza nei costi.

L’iniziativa è valida per i clienti provenienti da operatori specifici, tra cui Iliad, PosteMobile, Fastweb e molti altri. Solo chi aderisce online o tramite il servizio “Ti richiamiamo noi” riceve la SIM gratuitamente. Per chi sceglie il pagamento automatico, viene introdotto un sistema di ricarica automatica del credito residuo, evitando disagi legati a eventuali saldi negativi.

Infine, il piano tariffario Vodafone 25 New include una serie di servizi accessori, come la segreteria telefonica e il sistema di continuità del servizio. L’offerta rappresenta un’occasione per chi cerca una connessione veloce, flessibile e senza preoccupazioni di ricarica.