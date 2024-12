Ogni tanto, l’operatore telefonico Iliad spiazza tutti i suoi competitors e anche gli utenti proponendo delle offerte davvero esagerate. Da poche ore è terminata una delle sue offerte flash, cioè Iliad Flash 150. Per stupire ancora, proprio in prossimità delle feste, l’operatore ha deciso di sganciare una vera e propria bomba. È infatti arrivata a disposizione degli utenti la super offerta mobile denominata Iliad Flash 210. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

Iliad sgancia una nuova bomba, con la super offerta mobile Iliad Flash 210

Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico Iliad ha deciso di sganciare una nuova bomba. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco reso disponibile una nuova super offerta mobile, ovvero la nuova Iliad Flash 210. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione per il periodo natalizio, in particolare dal 12 al 30 dicembre 2024.

Questa nuova promo va quindi a sostituire la precedente promo della gamma Flash, cioè Iliad Flash 150. Nonostante abbia lo stesso costo di 9,99 euro al mese, la nuova promo resa disponibile da Iliad potrà offrire un bundle ancora più ricco. Questa volta, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese addirittura fino a 210 GB di traffico dati. Anche questa volta, gli utenti potranno navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

L’offerta in questione include poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Questa nuova super offerta proposta da Iliad sarà disponibile all’attivazione da tutti i nuovi clienti dell’operatore, compresi chi richiederà l’attivazione di un nuovo numero sia chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. L’offerta sarà inoltre disponibile all’attivazione anche da chi è già cliente Iliad. Ricordiamo che gli utenti potranno comunque decidere di attivare anche altre super offerte di Iliad. Al momento, infatti, è disponibile anche Iliad Giga 120. Quest’ultima include fino a 120 GB di traffico dati ad un costo di 7,99 euro al mese.