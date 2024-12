Con il Feature Drop di dicembre 2024, Google ha annunciato l’integrazione di Pixel Studio con Gboard, ma l’aggiornamento alla versione 1.4 porta con sé novità ancora più significative, introducendo la possibilità di creare sticker direttamente dall’app. Google è pronto a compiere questo passo avanti molto significativo, integrando per Pixel Studio con Gboard.

Ecco nello specifico

Dopo aver aggiornato l’app alla nuova versione, la sezione Stickers di Gboard presenterà una nuova scheda dedicata a Pixel Studio. Basta toccare il pulsante “Aggiungi” o “+” accanto alla barra di ricerca per poter accedere rapidamente agli sticker personalizzati creati con Pixel Studio. Un passaggio semplice, intuitivo, ma che presenta un punto importante nella questione specifica relativa alla scheda dedicata a Pixel Studio.

All’interno dell’app Pixel Studio, accedendo alla sezione “I miei progetti”, in alto a sinistra, troverete una nuova scheda “Sticker” nella parte inferiore dello schermo. In questa sezione è possibile visualizzare la collezione standard, nonché gli sticker personalizzati, con varie opzioni sia per la gestione che per l’eliminazione degli stessi. Questa vista dedicata migliora di gran lunga l’organizzazione rispetto alle versione precedenti.

Tra le novità, spicca il pulsante “Crea uno sticker”, che consente di generare sticker a partire da una foto o descrivendoli tramite un prompt testuale. La seconda opzione utilizza un’interfaccia simile a quella per la creazione di immagini, adattata specificamente agli sticker.

L’aggiornamento di Pixel Studio 1.4 è in fase di rollout e ridefinisce la personalizzazione e le specifiche, rendendo ancora più semplice e accessibile la creazione di contenuti visivi unici per gli utenti Pixel e, nello specifico, per gli utenti Google. Insomma, un passo avanti decisamente significativo per quanto concerne Google Pixel e la sua nuovissima interfaccia. Inoltre, aggiungendo la sezione Stickers di Gboard presenterà una nuova scheda dedicata a Pixel Studio, presenta una modifica ed un aggiornamento davvero significativo ed imponente per il colosso in questione.