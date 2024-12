Il costruttore cinese BYD continua a lavorare non solo sulla produzione di batterie che puntano ad ottimizzare le prestazioni dei veicoli. Parliamo di una casa automobilistica impegnata attivamente anche nella produzione di serie di auto che puntano a raggiungere tutti i mercati e a conquistare nuovi utenti. Non a caso, conosciamo BYD per i suoi modelli economici e con caratteristiche tecniche che gli consentono di offrire una buona esperienza di guida.

Gli ultimi mesi sono stati un esempio del grande successo che la casa automobilistica cinese sta ottenendo. Numeri record per un costruttore che è in netta espansione e porta sul mercato nuovi modelli. Tra questi, nei prossimi mesi vedremo proprio la BYD Sealion 05. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

BYD: in arrivo il SUV elettrico Sealion 05

Portare su strada modelli aggiornati e con prestazioni ottimizzate rispetto alle versioni precedenti. E’ senza alcun dubbio questo l’obiettivo di tantissimi costruttori automobilistici, tra cui la Casa cinese BYD. In merito alla vettura elettrica Sealion 05, sappiamo che fa parte della serie Ocean.

Ad attirare l’attenzione nelle scorse ore è stata la sua comparsa all’interno del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese. Tale passaggio ci consente di venire finalmente a conoscenza di alcuni dei suoi dettagli tecnici. Tra i dati principali, siamo a conoscenza che il SUV Sealion 05 ha una lunghezza pari a 4.520 mm, una larghezza di 1.860 mm e un’altezza di 1.630 mm, mentre il passo è pari a 2.720 mm.

Novità all’anteriore per la Sealion 05 rispetto alla DM-i. Inoltre, il nuovo modello viene proposto dal costruttore in due motorizzazioni. Una da 190 CV e l’altra da 218 CV. Sappiamo, inoltre, che la velocità massima si attesta a 180 km/h ma non abbiamo informazioni in merito a batteria e autonomia. Nessuna informazione disponibile nemmeno per quanto riguarda il costo. Non ci resta dunque che attendere maggiori informazioni da parte del costruttore.