Dal 10 dicembre 2024, WindTre ha introdotto un’offerta dedicata alle festività natalizie. Stiamo parlando della GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay. Rivolta ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero, l’offerta sarà disponibile nei negozi fino all’8 gennaio 2025. Al costo di 9,99€ al mese, essa include minuti illimitati verso numeri nazionali, 50 SMS e 150GB di traffico dati in 4G e 5G. L’attivazione è gratuita, un elemento che la distingue dalle precedenti versioni come la GO 150 Limited Edition. La quale invece, prevedeva un pagamento iniziale promozionale di 9,99 euro.

WindTre: smartphone incluso e vantaggi aggiuntivi

La tariffa mensile è gestita tramite il sistema Easy Pay, che permette l’addebito automatico su carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate. La rete 5G di WindTre, già accessibile al 97,10% della popolazione italiana con tecnologia FDD DSS e al 75,80% con 5GTDD, consente velocità fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Per sfruttare appieno l’offerta, è necessario un dispositivo compatibile e trovarsi in una zona coperta dalla rete.

L’offerta GO 150 Xmas Edition 5G EasyPay può essere abbinata all’acquisto a rate di uno smartphone. Tra i modelli disponibili, vi è lo Xiaomi Redmi 13C 5G che viene offerto a 0 euro al mese per 24 mesi, con un anticipo di 29,99€. I clienti possono inoltre accedere alla promozione convergenza con luce e gas, che offre internet illimitati sulla SIM mobile.

Per quanto riguarda il roaming in Europa e Regno Unito, i minuti e gli SMS inclusi sono utilizzabili senza restrizioni. Mentre i Giga sono soggetti a un limite calcolato secondo la normativa vigente. In caso di superamento del traffico disponibile, è prevista una tariffa extra di 0,1549 centesimi per MB consumato.

Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi figurano anche il “Ti ho cercato” e la segreteria telefonica gratuita. Ma non è ancora tutto. In quanto WindTre offre anche opzioni come “Più Sicuri Mobile”, che garantiscono maggiore protezione digitale a partire da 0,99cent. al mese.