Aston Martin attira l’attenzione di tutti gli appassionati del marchio ma anche di altri automobilisti. Nelle scorse ore ha infatti presentato ufficialmente un veicolo dalle prestazioni eccellenti e dal design unico. Stiamo parlando della supercar ibrida plug-in nota con il nome di Aston Martin Valhalla.

Una supercar di nuova generazione che ha visto il costruttore automobilistico britannico lavorare al massimo non sono per ottenere prestazioni eccellenti ma anche per riuscire a curare tutti i dettagli. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti le caratteristiche che fanno di questo veicolo un esemplare.

Aston Martin Valhalla: tutti i dettagli

E’ terminata l’attesa per la supercar ibrida plug-in di nuova generazione a cui la casa automobilistica britannica lavorava da tempo. Nello specifico, la Valhalla dispone di un motore V8 biturbo da 4.0 litri e tre motori elettrici che, complessivamente, sprigionano una potenza pari a 950 CV.

Un importante lavoro portato avanti e che, oggi, con il debutto ufficiale pone il costruttore automobilistico Aston Martin in una posizione del tutto eccellente per quanto riguarda la creazione di veicoli ibridi plug-in. Tra i dettagli, non possiamo non citare il rapporto peso/potenza di 643 CV per tonnellata e un’aerodinamica che è stata perfezionata nei minimi particolari.

Design esterno del tutto impeccabile ma modificato rispetto a quanto era stato anticipato con il concept originale mostrato dall’azienda. Nello specifico, le modifiche sono state apportate in particolare sul frontale, che presenta una nuova griglia Aston Martin. Non manca anche negli interni la perfezione, con la presenza di un cockpit con volante squadrato e due schermi dedicati alla strumentazione e al sistema di infotainment.

Non potevano di certo mancare le parole e l’entusiasmo del Chief Creative Officer di Aston Martin. Al proposito, infatti, Marek Reichman ha fatto sapere che quando è stato creato il concept Valhalla, l’obiettivo era enfatizzare l’eredità di design della Valkyrie.

Per quanto riguarda il prezzo di partenza, secondo quanto dichiarato dal costruttore britannico di attesta a 850.000 sterline.