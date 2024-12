Se guardando le foto del nuovissimo Xiaomi YU7 avete avuto in senso di déjà vu, non siete i soli. Non ci riferiamo alle soluzioni ispirate a quelle di SU7, la berlina del colosso tecnologico cinese, scelte per creare un family feeling nella gamma prodotto.

La sensazione di già visto è riferito al design della vettura nella sua totalità. Infatti, ad un primo sguardo, le linee di YU7 ricordano molto da vicino quelle di Ferrari Purosangue. I volumi e le proporzioni sono chiaramente ispirati al FUV di Maranello.

Persino la nota stilistica adottata sui passaruota che sembra far fluttuare la scocca sulle ruote è stata richiamata da Xiaomi, con le opportune modifiche. Possiamo affermare che l’azienda ha scelto di omaggiare i designer del Cavallino Rampante, ispirandosi ad un Super SUV dallo stile unico e dal carattere tipico delle rosse di Maranello.

Xiaomi YU7 è la nuova vettura elettrica presentata dal brand cinese che si va ad affiancare alla berlina sportiva SU7

Tuttavia, si tratta di un approccio che Xiaomi ha già adottato anche con la berlina sportiva SU7. La vettura è ispirata alla Porsche Panamera in quanto ne condivide piuttosto apertamente le forme e le linee sinuose.

Al netto di questa scelta stilistica, Xiaomi YU7 è in tutto e per tutto un SUV caratterizzato da una lunghezza di 4.999 mm, 1.996 mm di larghezza e 1.600 mm di altezza. Il passo è di 3.000 mm e consente un’ampia abitabilità a bordo anche grazie all’elevatissima dotazione tecnica che lo rende estremamente moderno e funzionale.

Le prestazioni non sono state comunicate ufficialmente dall’azienda ma il brand ha condiviso che a bordo della vettura è presente un motore elettrico da 220 kW collegato all’asse anteriore e uno da 288 kW collegato all’asse posteriore. In totale, grazie alla trazione integrale, la vettura sviluppa 508 kW pari a 681 CV ed è in grado di raggiungere i 253 km/h come velocità massima.

Purtroppo, questi sono gli unici dettagli disponibili al momento in attesa della presentazione ufficiale.