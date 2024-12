WhatsApp sta introducendo nuove funzionalità volte a rendere più fluida la condivisione di contenuti e l’interazione con strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Gli ultimi aggiornamenti beta per Android e iOS rivelano due importanti novità: l’inoltro diretto di messaggi e media a Meta AI e un accesso rapido alla galleria per gli utenti iOS. Questi cambiamenti puntano a ottimizzare l’esperienza degli utenti, semplificando operazioni quotidiane e migliorando l’efficienza delle interazioni.

Le nuove funzionalità di WhatsApp

L’integrazione con Meta AI è una delle innovazioni più rilevanti. Nella versione beta 2.24.26.8 per Android, WhatsApp ha introdotto una funzione che permetterà agli utenti di inoltrare messaggi e contenuti multimediali direttamente al chatbot, eliminando la necessità di copiare manualmente i testi o salvare i file prima dell’invio. Questo nuovo approccio non solo riduce i passaggi intermedi, ma consente anche di aggiungere contesti specifici ai messaggi inoltrati, come domande o note, per ottimizzare le risposte del chatbot. Qualora non venga fornito alcun contesto, Meta AI elaborerà il contenuto nella sua forma originale. L’obiettivo è migliorare la precisione delle risposte e semplificare il processo di utilizzo del chatbot, rendendo l’interazione più intuitiva.

Contemporaneamente, per gli utenti iOS, WhatsApp sta sviluppando una nuova scorciatoia che facilita l’accesso alla galleria dalla barra della chat. Questa funzionalità, presente nella beta 24.25.10.72 distribuita tramite TestFlight, sostituisce il pulsante della fotocamera senza comprometterne la disponibilità. La fotocamera, infatti, è stata integrata all’interno della nuova interfaccia della galleria, che consente di scattare foto o registrare video in maniera più organizzata. La scorciatoia permette inoltre di accedere rapidamente ai diversi album attraverso una barra di navigazione, migliorando la gestione dei contenuti salvati. Resta attiva anche la funzione per l’invio di messaggi video istantanei, accessibile direttamente dalla scorciatoia.

Queste novità sono attualmente limitate ai beta tester, con l’inoltro a Meta AI ancora in fase di sviluppo e la scorciatoia per la galleria che sta raggiungendo gradualmente un pubblico più ampio. Gli utenti interessati a provare queste funzionalità possono aderire ai programmi beta di WhatsApp su Google Play o TestFlight.