TIM UNICA Power rappresenta una soluzione unica per chi desidera integrare linea fissa e mobile in un’unica soluzione. Essa infatti garantisce giga illimitati in 5G ULTRA per tutte le SIM associate. L’offerta si rivolge a clienti che già dispongono di una linea fissa TIM, i quali avranno la possibilità di collegare fino a sei linee mobili, anche intestate a persone diverse dal titolare della linea fissa. Aderendo entro il 25 gennaio, il costo mensile di 1,90€ viene azzerato associando almeno tre linee mobili TIM.

TIM: vantaggi personalizzati per ogni età ed esigenza

I benefici di questa promozione sono davvero numerosi. Ogni SIM collegata usufruisce della massima velocità della rete 5G ULTRA, fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload. A condizione però che i dispositivi siano compatibili e che si trovino in aree coperte dalla rete 5G di TIM. L’addebito dei costi avviene direttamente nella bolletta della linea fissa, semplificando la gestione delle spese familiari. Le linee mobili mantengono il proprio piano tariffario, evitando complicazioni. Ma non è finita qui. In quanto con TIM UNICA Power, i Giga illimitati potranno essere utilizzati in tutta Italia, con 6GB/mese inclusi per il roaming nei Paesi UE.

TIM non si limita a offrire solo connettività avanzata, ma garantisce anche servizi su misura per diverse fasce di età. I più giovani possono infatti scegliere l’ opzione TIMJunior. Essa include internet e minuti illimitati, oltre a servizi di parental control, a un prezzo speciale di 4,99€ al mese. Gli over 60, invece, possono usufruire dell’offerta TIM 60+, che include traffico dari e minuti illimitati, assistenza dedicata e sicurezza di navigazione a partire da 9,99€ al mese.

Per chi ama l’intrattenimento ci è invece TIMVISION che offre l’accesso a contenuti esclusivi come Disney+ e Netflix. Tutti servizi che contribuiscono a rendere TIM UNICA Power una scelta completa per tutta la famiglia. Attivare l’offerta è semplice. Basta collegarsi online, utilizzare l’app MyTIM o recarsi in un negozio di vendita autorizzato. Il tutto viene gestito attraverso la bolletta della linea fissa, offrendo comodità e trasparenza.