Con un importante annuncio, OpenAI ha reso disponibile Canvas per tutti gli utenti di ChatGPT, inclusi quelli con accesso gratuito. Questo passo rappresenta il quarto regalo nell’iniziativa natalizia “12 giorni di OpenAI” e segna una svolta nell’esperienza d’uso della piattaforma. In precedenza limitato alla versione beta, Canvas si presenta ora come un ambiente completo e professionale. Pensato per progetti complessi di scrittura e programmazione.

Canvas: produttività e innovazione per tutti

Il punto di forza di Canvas è l’integrazione diretta con GPT-4. L’ app infatti elimina la necessità di selezionare manualmente il modello, semplificando i flussi di lavoro. Tra le innovazioni più rilevanti vi è la possibilità di eseguire codice Python all’interno della piattaforma. Ciò non solo velocizza lo sviluppo, ma consente anche di ricevere in tempo reale suggerimenti per correzioni e miglioramenti. La funzionalità avanzata di copia e incolla consente anche di trasferire con facilità contenuti tra ChatGPT e Canvas. Una volta incollati, questi possono essere aperti in Canvas con un solo click. Migliorando notevolmente l’organizzazione dei progetti.

Oltre alle funzioni di base, Canvas introduce altri strumenti avanzati come la compatibilità con i GPT personalizzati. Questa caratteristica amplia le possibilità per chi lavora con versioni adattate dell’IA, permettendo soluzioni su misura. La funzione “Mostra modifiche”, ad esempio, già apprezzata nella fase beta, è stata affinata per garantire un controllo totale sulle modifiche apportate sia ai testi che al codice.

OpenAI ha reso Canvas accessibile tramite chatgpt.com e per desktop Windows. In modo da assicurare un accesso ampio e senza barriere. L’azienda ha dichiarato poi che continuerà a sviluppare la piattaforma. Promettendo inoltre ulteriori innovazioni nei mesi a venire. Questo rilascio non è solo un regalo per gli utenti, ma anche un segnale di come OpenAI voglia rendere l’intelligenza artificiale uno strumento inclusivo e facilmente accessibile . Insomma, le novità a riguardo sono davvero tante e il lato positivo è che sono davvero alla portata di tutti.