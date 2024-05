Sembra che Samsung Good Lock stia per arrivare ufficialmente sul Play Store di Google. Al momento però è difficile capire come stanno andando effettivamente le cose. Tutto ciò che è certo è che Samsung ha ufficialmente reso disponibile sul marketplace principale di Android una delle applicazioni di personalizzazione più famose e longeve attualmente presenti sul mercato. Non è chiaro se sarà disponibile solo per un certo periodo di tempo o solo per un numero limitato di mercati.

Good Lock ha iniziato ad apparire sul Google Play Store intorno alla fine di aprile. Nello specifico la sua presenza è stata individuata in India ed Emirati Arabi. La sua apparizione è stata accompagnata anche dall’arrivo di alcuni moduli aggiuntivi opzionali come, ad esempio, One Hand Operation+.

Sul Google Play Store arriva Good Lock di Samsung

Al momento, solo il citato modulo è disponibile per il download e solo in pochi mercati. Secondo quanto è emerso persino Good Lock sembra essere scomparso e non è chiaro perché. Dopo la precedente apparizione, ora l’applicazione di Samsung sembra inesistente sul Play Store, anche usando VPN dei Paesi in cui invece è stata confermata la sua disponibilità.

È possibile ipotizzare che si tratti di un caso di “singhiozzo” da fase iniziale. Una situazione che prende forma proprio da sparizioni improvvise, etichette come “early access” e mercati limitati. In ogni caso, questi segnali indicano che qualcosa si sta muovendo.

Good Lock è disponibile da diversi anni ormai sul Galaxy Store. Anche se molti potrebbero non sapere della sua esistenza, molti altri utilizzano lo Store di Samsung proprio per poter accedere all’app e ai suoi moduli.

Da questa iniziativa è possibile ipotizzare che si sta per delineare uno scenario piuttosto interessante. Anche se bisogna evidenziare che non sono ancora arrivate informazioni ufficiali da parte di Samsung e che quindi risulta utile prendere con le molle queste informazioni. Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di un sintomo del tramonto del Galaxy Store, ma ovviamente, come già detto, non c’è nulla di certo. Inoltre, per quanto riguarda la singola app con la sua pubblicazione sul Play Store questa potrebbe ottenere una maggiore visibilità e dunque diffusione rispetto a quanta ne ha avuta fino ad ora.