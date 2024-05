Nothing ha aggiornato la propria serie di auricolari TWS con l’annuncio dell’arrivo degli Ear e i più economici Ear (a). A tal proposito, la startup fondata dall’ex-OnePlus Carl Pei, ha pubblicato un teardown ufficiale relativo proprio ai Nothing Ear.

In arrivo i nuovi auricolari Nothing

La società ha reso noto molte delle componenti dei suoi nuovi Ear. Nello specifico, i chip singoli che costituiscono gli auricolari sono decisamente sofisticati. Nonostante ciò, capita che quest’ultimi vengono spesso sottovalutati. A tal proposito, il riferimento ai lavori di iFixit non è implicito o casuale. Infatti, la società lo ha espressamente dichiarato. Eppure, si è avvalsa della collaborazione di un fotografo professionista, ovvero il londinese David Wilman, per realizzare gli scatti, di grande qualità, del proprio dispositivo.

La guida sui dispositivi presente online mostra uno sguardo generico riguardo il funzionamento degli auricolari TWS di Nothing. Riguardo ai nuovi Ear dell’azienda, c’è in particolare una curiosità che anche se piccola può rivelarsi particolarmente interessante per tutti gli utenti interessati al loro acquisto o solo per tutti gli appassionati.

Si tratta di un altoparlante implementato con membrana in ceramica. Si tratta di un materiale decisamente raro, soprattutto se si tratta di uno speaker. Il suo utilizzo sorprende poiché è molto rigido e, come è noto, le membrane in genere devono vibrare per poter “funzionare” correttamente.

A tal proposito, Nothing ha dichiarato che grazie all’utilizzo della ceramica i driver sono in grado di riprodurre degli alti molto squillanti ed anche dettagliati. Una prospettiva che sembra promettere un’esperienza di ascolto particolareggiata.

Al momento i Nothing Ear sono disponibili per l’acquisto su Amazon. Sono presenti due possibili varianti di colore, bianco e nero. Il prezzo, invece, questo si aggira intorno ai 149 euro. Se siete interessati all’acquisto di questi particolari auricolari vi consigliamo di consultare la scheda tecnica per conoscere tutti i dettagli utili sul dispositivo per avere una visione di insieme e comprendere se risponde alle proprie esigenze.