Il team di sviluppo di WhatsApp ha dato il via al rilascio di alcuni nuovi aggiornamenti sul Google Play Beta Program. La versione Beta dell’applicazione Android è al momento arrivata alla build 2.24.11.11 per poi passare alla 2.24.11.12. Questa decisione ha permesso di osservare in anteprima le novità in arrivo per quanto riguarda la community e le chat.

WhatsApp mira a migliorare l’esperienza degli utenti con le community e le chat. Per poterlo fare con il nuovo aggiornamento permette agli amministratori di includere una breve descrizione del gruppo insieme ai dettagli relativi a quest’ultimo. Queste novità arrivano dopo alcune interessanti feature relative alle chat di gruppo della community che possono essere nascoste per tutelare la propria privacy e quella del gruppo intero.

Nuove funzioni per WhatsApp Beta

Il nuovo aggiornamento dell’app di messaggistica prevede l’introduzione di un prompt che offre la possibilità di aggiungere una breve descrizione. Con questa feature disponibile su WhatsApp sarà possibile includere alcune informazioni essenziali sulle regole e lo scopo ultimo del gruppo. Quest’ultimi dettagli possono tornare utili soprattutto per i nuovi membri.

Al momento gli amministratori possono inserire una breve descrizione, manualmente, dopo aver creato il gruppo su WhatsApp. C’è però la possibilità di dimenticarsene. La novità di sviluppo intende invece evitare questa eventualità e prevenire alcuni fraintendimenti tra i membri della chat.

La seconda novità in arrivo invece prevede l’implementazione di un’anteprima per i messaggi fissati in alto nelle chat. Questa funzione mira a migliorare l’accessibilità delle chat e favorisce, allo stesso tempo, le interazioni per gli utenti attraverso l’offerta di una panoramica più completa sui messaggi fissati in una determinata conversazione. Questo vale sia con le chat singole che con quelle di gruppo.

Al momento, le funzioni vengono proposte su WhatsApp Beta e non è ancora chiaro quando e se queste arriveranno nella versione stabile dell’app. Se non intendete aspettare e volete provare in anteprima suddette funzioni (così come le successive che arriveranno) è possibile iscriversi al programma Beta per Android. Se il programma è al completo, invece, è possibile procedere installando manualmente i relativi file APK. Quest’ultimi sono disponibili sul portale APK Mirror.