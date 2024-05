Play Store, il regalo di Android consiste in app e giochi a pagamento GRATIS

Con tutte le grandi opportunità che il mondo Android propone ogni giorno, ne arrivano sempre alcune totalmente nuove. Gli appassionati di giochi ed applicazioni possono dare uno sguardo al Play Store in questo momento per notare che c’è un’opportunità: tanti titoli sono ufficialmente gratis, pur essendo stati lanciati a pagamento. L’occasione è d’oro e va presa al volo, in quanto già dalle prossime ore tutto potrebbe cambiare.

Gli utenti che infatti non approfittano di questa grande offerta, potrebbero restare delusi in poco tempo. Ovviamente il consiglio è quello di provvedere a scaricare tutto quello che c’è nell’elenco, proprio perché non si sa quando tali titoli torneranno gratis. Non c’è importanza inoltre nel momento in cui qualcosa non dovesse interessare, siccome potrebbe accadere invece in futuro. Scaricando oggi un titolo gratuito, questo potrà essere scaricato così anche tre giorni, mesi o anni.

Questo significa che l’account Google memorizza quando viene scaricato un gioco o un’applicazione: se l’utente ha scaricato il tutto gratis, pur cancellando il titolo subito dopo, lo stesso risulterà gratuito anche qualora dovesse tornare a pagamento in futuro.

Play Store di Google: gli utenti Android possono avere gratis quanto segue

C’è solo l’imbarazzo della scelta per chi voleva scaricare qualche titolo a pagamento in maniera gratuita dal Play Store di Google. Qui ci sono infatti 5 dei titoli migliori in assoluto, quelli che sono stati più ricercati nell’ultimo periodo anche a pagamento. Per proseguire al download bisogna solamente scegliere il contenuto dalla lista e cliccarci su.

Una volta fatto questo, si finirà direttamente sul Play Store, dove ogni utente Android potrà premere l’apposito tasto per effettuare il download. Dopo aver fatto questo, il gioco o l’applicazione scelta, finiranno sullo smartphone dell’utente gratis.