Mentre più di qualcuno si chiede se il progetto di colonizzazione marziana di Elon Musk sia davvero così fattibile come dice il suo ideatore, il 2024 si rivela il momento giusto per tirare un po’ le somme su alcune delle promesse fatte dal famoso imprenditore nel corso dell’ultimo decennio. Esaminiamo quindi da vicino tre previsioni che, fino ad oggi, si sono rivelate completamente sbagliate.

Le previsione mancate

L’uomo su Marte entro il 2024: Elon Musk ha alimentato speranze e aspettative quando, in un’intervista rilasciata a CNBC nel giugno del 2014, ha predetto che SpaceX avrebbe portato gli esseri umani su Marte entro il 2024. Ma nonostante il suo ottimismo, a distanza ormai di dieci anni, questa visione sembra ancora molto distante dalla realizzazione pratica.

Il fallimento di OpenAI senza la “direzione Musk”: una delle questioni più recenti, in cui venivano sollevati dei dubbi riguardo OpenAI, l’azienda leader del settore dell’intelligenza artificiale. In un’intervista condotta da Lex Fridman con Sam Altman, attuale CEO di OpenAI, emerge che Elon Musk in passato aveva previsto il fallimento dell’azienda senza lui al comando. Musk auspicava di unire OpenAI a Tesla, ma la direzione aziendale ha preferito perseguire un’altra strada.

Il “full-self driving” entro l’anno prossimo (dal lontano 2014): la promessa di una guida completamente autonoma “entro l’anno prossimo” è diventata ormai un punto di discussione ricorrente. Il canale YouTube Absolutely Anything ha raccolto le dichiarazioni pubbliche di Musk a partire dal 2014 in merito a questa promessa, ma a distanza di dieci anni dai primi annunci, i risultati tangibili tardano ad arrivare.

Tra il dire e il prevedere..

Questi esempi mostrano chiaramente la distanza tra le ambiziose visioni di Musk e la loro effettiva realizzazione nel mondo reale. Se da un lato l’imprenditore continua a guidare il mondo della tecnologia grazie ai suoi progetti innovativi e ad ispirare così milioni di persone, dall’altro forse il suo egocentrismo va comunque valutato con la giusta cautela. Resta da vedere quali saranno i prossimi sviluppi e se il futuro riserverà una realizzazione più concreta di queste promesse.