Ring ha presentato la nuovissima Pan-Tilt Indoor Camera, una telecamera da interno con possibilità di regolazione motorizzata sull’asse orizzontale e verticale. Il produttore si impegna da oltre 10 anni nella creazione di prodotti incentrati sulla sicurezza domestica tra cui videocitofoni e sistemi di allarme.

Al fine di ampliare la gamma venendo incontro alle esigenze degli utenti, la Pan-Tilt Indoor Camera è uno strumento utile per tutti coloro che vogliono proteggere la propria abitazione. La telecamera permette di riprendere immagini in Full HD sempre nitide, con la possibilità di avere la visione notturna a colori.

Grazie al sistema motorizzato, la soluzione creata da Ring può ruotare di 360 gradi da sinistra a destra e inclinarsi verticalmente per 169 gradi. Questa copertura la rende adatta per essere installata in casa e controllare una spazio estremamente ampio.

Non manca l’audio bidirezionale sia per ascoltare quello che avviene nella stanza sia per comunicare grazie ai microfoni e allo speker integrati. Inoltre, gli avvisi in tempo reale permettono di essere sempre aggiornati su quello che succede in casa e avviare la riproduzione del flusso di immagini in tempo reale.

Abbonandosi al sistema Ring Protect, Gli utenti potranno archiviare le registrazioni direttamente sul Cloud per accedere in maniera rapida e veloce. Sarà anche possibile ricevere una notifiche di movimento direttamente nell’app dedicata con una foto che mostra l’anteprima della visuale della telecamera.

Passando alla soluzione Ring Protect Plus, gli utenti avranno accesso alla Multi-cam Live View che permette di riprodurre fino a quattro stream video in contemporanea. Sfruttando la feature Live View Picture-in-Picture, sarà possibile visualizzare una telecamera anche con l’app chiusa.

La Pan-Tilt Indoor Camera è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale Ring e presso i rivenditori selezionali. Il prezzo di lancio è di 79,99 euro. Inoltre, il produttore ha colto l’occasione per lanciare tre nuovi colori per Indoor Camera che si tinge di blush, carbone e galassia.