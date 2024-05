MediaTek Dimensity 9300+: evoluzione della potenza e dell'IA

MediaTek lancia finalmente l’aggiornamento del suo SoC di punta. Parliamo del superlativo Dimensity 9300, che ora si trasforma nel Dimensity 9300+. Quel + indica proprio la nuova versione nel chip taiwanese che mantiene l’architettura “all big core”, sfruttando core come i Cortex-X4 e i Cortex-A720, famosi nel settore per le loro grandi prestazioni.

La novità più grossa di questa evoluzione probabilmente risiede nell’implementazione della potenza, che ora non solo supera il Dimensity 9300, duo predecessore, ma addirittura il rivale più temuto in assoluto: lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Il Dimensity 9300+ di MediaTek riesce infatti a raggiunge una frequenza di ben 3,4 GHz, superando così i 3,3 GHz del SoC Qualcomm e i 3,25 GHz del 9300.

L’aggiornamento del chip non si è limitato alla sola forza di elaborazione. Parte dell’innovazione sta nel fatto la MediaTek ha lavorato pone particolare sull’intelligenza artificiale. Con il suo impegno ha reso il Dimensity 9300+ lo strumento perfetto per la costruzione di un ecosistema capace di sostenere diverse applicazioni AI generative. Il chip consente un largo supporto agli LLM (Large Language Models) e LoRA Fusion sul dispositivo in cui viene installato.

Capacità raddoppiate per il nuovo chi MediaTek

La nuova APU 790 AI integra la tecnologia proprietaria NeuroPilot Speculative Decode Acceleration, che unita alla maggiore potenza della 790 (+10% rispetto alla 780), permette poi al Dimensity 9300+ di supportare modelli linguistici di grandi dimensioni. Riesce infatti a sostenere fino a 13 miliardi di parametri, con la possibilità di scalabilità fino anche a 33 miliardi. Tale tecnologia dona al chip MediaTek l’opportunità di poter eseguire LLM 7B a 22 token al secondo. Questa velocità è il doppio rispetto alle soluzioni consumer proposte dalla concorrenza! Resta ancora da vedere come il chip si comporterà in termini di efficienza energetica, dato che la CPU è attualmente la più potente sul mercato. Gli esperti attendono però di capire come si comporterà con core a basso consumo.

Il Dimensity 9300+ è dunque un chip molto importante per MediaTek, un simbolo della sua avanzata verso una tecnologia sempre più sviluppata. Date le premesse, già si può intuire come il chip potrà essere in grado di cambiare l’uso dell’utenza dei dispositivi mobili, trasportandola ad un livello nuovo e mai esplorato.