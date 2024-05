L’attesa per il debutto di GTA VI supera ogni aspettativa e ogni settore. L’importanza mediatica dell’annuncio fatto da Rockstar Games ha avuto un enorme impatto nella community dei gamer ma anche al di fuori.

Basti pensare che la Formula 1 ha citato GTA VI. La classe regina del motorsport ha fatto tappa in Florida per il Gran Premio di Miami. Le monoposto hanno percorso i 57 giri di gara che si snoda tra le strette curve del Miami International Autodrome, impianto cittadino che sorge nei pressi dell’Hard Rock Stadium.

In questa occasione, considerando che Miami è anche l’ispirazione per Vice City, Sky Sport ha creato una clip unica che unisce i due mondi. Come è possibile ammirare grazie all’utente Ben su X/Twitter, il filmato introduttivo del Gran Premio è un chiaro omaggio al trailer del nuovo capitolo di Grand Theft Auto.

As part of a racing week in Miami for F1, Sky Sports produced an awesome GTAVI reimagination with Tom Petty’s “Love Is a Long Road” pic.twitter.com/znBGrUNhuY

— Ben (@videotechuk_) May 4, 2024