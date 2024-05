Oral-B, marchio di punta di Procter & Gamble nel settore dell’igiene orale, ha presentato in anteprima mondiale il suo nuovo spazzolino elettrico iO2 durante l’evento globale “Championing the Perfect Clean for All”, tenutosi ad Amsterdam il 16 maggio in occasione della Giornata Mondiale dell’Accessibilità. L’obiettivo è chiaro: rendere la rivoluzionaria tecnologia iO accessibile a un pubblico più ampio, incluse le persone con disabilità.

Lo spazzolino iO2, la cui disponibilità è prevista per la prima metà del 2025, promette di semplificare il passaggio dagli spazzolini manuali a quelli elettrici grazie alla sua attivazione con un semplice tocco. L’iconica testina rotonda, ispirata agli strumenti utilizzati dai dentisti, si adatta perfettamente alla forma dei denti, garantendo una pulizia superiore. Rispetto agli spazzolini tradizionali, iO2 è in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più, anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Ma le novità non finiscono qui. Durante l’evento, Oral-B ha presentato anche un prototipo di accessorio che, applicato allo spazzolino elettrico, consentirà di migliorare l’esperienza di spazzolamento facilitando l’impugnatura del dispositivo. Inoltre, in collaborazione con l’International Association for Disability and Oral Health (iADH), è stato lanciato il programma Disability Champions Award, volto a rendere l’esperienza dal dentista più inclusiva e positiva per le persone con disabilità e i loro caregiver in tutta Europa.

Oral-B rivoluziona la cura orale con iO2 e il programma Disability Champions Award

Studi recenti mostrano infatti che oltre un terzo delle persone con disabilità, sia visibili che non visibili, prova ansia o frustrazione quando si tratta di recarsi dal dentista. Ad esempio, le persone con disturbi dello spettro autistico possono sperimentare profonda ansia in ambienti non familiari, mentre pazienti con paralisi cerebrale potrebbero avere difficoltà a lavarsi i denti in modo efficace a causa di limitazioni nel coordinamento fino-motorio.

Per superare questi ostacoli, il programma Disability Champions Award incoraggia un membro del personale di ogni studio dentistico europeo a farsi portavoce sul tema, promuovendo un approccio più positivo e consapevole nei confronti delle disabilità. Completando la formazione online e implementando i suggerimenti di accessibilità proposti da iADH e Oral-B, il personale potrà ottenere l’attestazione di Disability Champion. Gli studi accreditati saranno inseriti in una sezione dedicata sul sito di Oral-B, così che le persone con disabilità possano individuare facilmente le strutture più adatte alle loro esigenze.

“L’anno scorso abbiamo lanciato l’iniziativa The Big Rethink con iADH per riconsiderare come rendere l’assistenza orale più inclusiva e positiva per le persone con disabilità. Quest’anno stiamo dando concretezza alle nostre intenzioni, guidando l’azione dei professionisti odontoiatrici attraverso il programma Disability Champions Award”, ha dichiarato Benjamin Binot, Vice Presidente Senior di P&G Europe Oral Care.

Anche il Prof. Pedro Diz Dios, Presidente Eletto di iADH, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Spesso i professionisti odontoiatri hanno preconcetti su cosa renda il loro studio inclusivo e accessibile. Il nostro desiderio è aiutarli a riconsiderare il proprio modo di operare, offrendo un servizio migliore per tutti. Speriamo che il maggior numero possibile di studi dentistici in tutta Europa partecipi al programma”.

Con il lancio di iO2 e del programma Disability Champions Award, Oral-B si conferma leader non solo nell’innovazione tecnologica, ma anche nell’impegno sociale. L’azienda mira a migliorare l’esperienza di cura orale per le persone con disabilità, sia nello studio dentistico che a casa, rendendo la salute orale più inclusiva e alla portata di tutti. Un passo avanti significativo verso un mondo in cui il diritto a un sorriso sano e brillante non conosce barriere.