Una della più famose curiosità che si aggirano nel vasto mondo di internet, è una domanda che stuzzica particolarmente gli appassionati di teorie cospirative, perché esistono così poche fotografie di Neil Armstrong sulla Luna?

Partiamo subito dicendo che in realtà queste foto non mancano, esistono infatti foto e abbondanti riprese di Armstrong, il primo uomo a mettere piede sul suolo lunare. La nascita del dubbio è dovuta al fatto che queste foto sono abbastanza poche rispetto al totale scattato nella missione Apollo 11. Per dare un’idea, vi sono più fotografie che immortalano i sacchi dei rifiuti lasciati dall’equipaggio sul suolo lunare piuttosto che lo stesso Armstrong.

Per portarvi alcuni esempi, tra le poche foto famose di Neil Armstrong sulla Luna, una lo mostra riflesso nel visore di Buzz Aldrin e un’altra cattura soltanto il suo lato posteriore vicino al modulo lunare, non proprio l’angolazione più lusinghiera.

Quindi perché abbiamo così poche foto di Armstrong

Ed ecco quindi motivata la domanda fulcro dell’articolo. La spiegazione è molto semplice, ed anche abbastanza intuitiva: semplicemente durante la maggior parte del tempo trascorso sulla Luna, Armstrong era colui che impugnava la fotocamera. Di conseguenza, molte delle fotografie scattate durante la missione ritraggono Buzz Aldrin.

La prima volta che gli era stato fatto notare, una volta tornati sulla Terra, i due astronauti hanno ammesso di non essersi concentrati su chi appariva nelle foto, bensì sulla missione stessa. Fortunatamente molte altre riprese di Armstrong le abbiamo avute grazie alle telecamere del modulo lunare, tra cui una in cui è visibile mentre aiuta Aldrin a issare la bandiera americana e un’altra che mostra il suo volto. Quindi, ci dispiace davvero dover deludere molte persone, ma la verità è che ci siamo stati davvero sulla Luna.