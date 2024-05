Vodafone è uno degli operatori telefonici operanti in Italia da più tempo. Nonostante l’agguerrita concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, soprattutto con la nascita di nuovi operatori telefonici virtuali, il gestore continua a distinguersi nel nostro paese grazie alla qualità incredibile dei suoi servizi e alla vasta gamma di offerte che propone ai vecchi e ai nuovi clienti.

In occasione dell’estate, Vodafone propone ai suoi clienti una serie di offerte davvero vantaggiose e soprattutto economiche. Le promozioni dell’operatore sono pensate per tutta la famiglia e soprattutto per i giovani, senza dimenticare l’impegno per la sostenibilità e l’innovazione tecnologica, da sempre punti fissi dei suoi servizi.

Vodafone: quali sono le offerte disponibili per l’arrivo dell’estate?

Con l’arrivo dell’estate, Vodafone ha in serbo diverse promozioni pensate davvero per tutti. Le tariffe telefoniche del gestore includono infatti idee pensate per i giovani, per i nuovi clienti e per i clienti della linea fissa. Scopriamone insieme alcune.

BRONZE PLUS: questa è l’offerta di Vodafone pensata per i nuovi clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali. La promozione prevede minuti ed SMS illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 150 giga oppure giga illimitati in 5G attivando l’offerta con Smartpay, il tutto a soli 9,99 euro al mese.

FAMILY+: si tratta dell’offerta pensata per i clienti della linea fissa di Vodafone che prevede minuti e SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali e giga illimitati in 5G a soli euro 9,99 euro al mese.

RED MAX UNDER 25: questa invece è l’offerta dell’operatore pensata per i giovani, in particolare per tutti coloro che hanno meno di 25 anni. La tariffa prevede minuti ed SMS illimitati, minuti illimitati verso l’Unione Europea e 100 giga in 5G a soli 9,99 euro al mese. In quest’offerta pagando con Smartpay è inclusa la possibilità di accedere al Vodafone club e ricevere 10 giga extra oltre a tanti sconti e vantaggi.