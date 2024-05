Asus, azienda conosciutissima in tutto il mondo, non è solamente esperta nelle realizzazione di accessori per l’informatica, di notebook o display, ma anche di router e sistemi WiFi mesh che facilitino la vita e la connessione degli utenti alla rete. Uno di questi è Asus ZenWiFi XT9, un prodotto in vendita ad un prezzo di partenza di 289 euro, che promette prestazioni elevate, data la piena compatibilità con WiFi 6, ed una modularità incredibile, essendo possibile aggiungere altre parti/pezzi un po’ per volta. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Confezione e Installazione

All’interno della confezione possiamo trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento del prodotto, oltre alla coppia che compone il sistema WiFi Mesh, Asus ha messo a disposizione i corrispettivi cavi RJ-45, per l’eventuale collegamento diretto al router di casa, l’alimentatore per la presa a muro (non integrando a tutti gli effetti una batteria), la carta di garanzia ed una guida rapida per imparare a conoscere sin da subito l’Asus ZenWiFi XT9.

Il funzionamento alla base di questo prodotto riprende quanto visto con altri sistemi WiFi mesh, ovvero è composto da un router, che andrà collegato direttamente alla rete telefonica, ed uno o più nodi Ai Mesh, gli altri componenti che possono essere dislocati all’interno dell’abitazione, così da estendere al massimo il segnale WiFi, senza doversi affidare a range extender o powerline. L’installazione è semplicissima, l’utente non deve fare altro che collegare il componente principale al router di casa, tramite cavo fisico, oppure fisicamente alla rete di casa, per andare a creare una nuova rete WiFi in pochissimi passaggi.

A questo punto, spetterà all’utente scegliere il punto esatto dove dislocare i nodi, con l’accortezza di posizionarli alla giusta distanza dal corpo ‘centrale’, in modo che possano andare ad estendere il più facilmente possibile il segnale praticamente ovunque nell’abitazione. Come vi abbiamo accennato nei paragrafi precedenti, non dispongono di una batteria integrata, come tale devono sempre essere collegati fisicamente ad una presa a muro per l’alimentazione. A conti fatti è una installazione che potremmo quasi definire plug&play ed alla portata di ogni utente, senza presentare differenze o difficoltà particolari.

Design e Estetica

Nel momento in cui andrete ad acquistare Asus ZenWiFi XT9 potrete scegliere tra due versioni che differiscono solo dal numero di unità presenti al loro interno: una o due (o nel colore, bianco o nero). Queste sono esattamente identiche, è chiaro che la variante con due unità permette di estendere al massimo il segnale, coprendo un’area maggiore, ma allo stesso tempo presenta un prezzo maggiorato rispetto alla versione singola.

Ogni unità è realizzata direttamente in plastica, con il giusto mix tra finiture opache e lucide, atte ad accrescere sicuramente l’appeal estetico, tanto da risultare quasi un elemento di design. Molto bella la trama sui due lati lunghi, una sorta di griglia che permette al dispositivo di aerare le componenti interne, ma allo stesso tempo di spezzare le linee curve e sinuose che in genere lo contraddistinguono. Ad accrescere particolarmente l’aspetto estetico ci pensa la scritta Asus con finitura “dorata” nella parte anteriore, sotto la quale trova posto il led di stato che certifica l’effettiva accensione e connessione del dispositivo stesso.

Specifiche

Asus ZenWiFi XT9 è un sistema WiFi mesh (modello AX7800) compatibile con WiFi 6 ed in grado di coprire addirittura tre frequenze differenti, appunto parliamo di tri-band. Ciò sta a significare che nel momento in cui andrà a creare una nuova rete WiFi, i dispositivi che si collegheranno potranno scegliere tra tre frequenze, per una migliore organizzazione della banda, gestione delle connessioni e quant’altro, fino ad un massimo di 7,8Gbps (7800 Mbps). Le tecnologie integrate spaziano tra OFDMA e MU-MIMO, per una trasmissione più efficiente e stabile, oltre che per una connessione alla rete molto più rapida, anche nel momento in cui le richieste contemporanee sono multiple. Con la tecnologia OFDMA, ad esempio, ogni canale viene a sua volta suddiviso in tanti canali più piccoli, riuscendo ad indirizzare al meglio il traffico, riducendo la latenza e velocizzando lo scambio dei dati.

Il sistema a due unità permette di coprire aree veramente molto grandi, fino a 530 metri quadrati o 6 stanze (quello singolo invece 300 metri quadrati o 4 stanze), con supporto AiMesh, tecnologia che permette di abbinare ZenWifi con altri router compatibili con AiMesh, potendo così estendere al massimo la disponibilità della rete all’interno dell’abitazione. Ciò che rende Asus ZenWiFi XT9 speciale è sicuramente la sua modularità e capacità di adattamento, il che gli permette senza troppi fronzoli o problemi, di modificare in parte il proprio essere seguendo le necessità del consumatore.

Connessioni

Nella parte posteriore di ogni unità troviamo una buona dotazione di porte che incrementano notevolmente le connessioni fisiche, estendendo sempre di più la versatilità del prodotto. Notiamo prima di tutto una porta WAN fino a 2.5GBps, da utilizzare per il collegamento diretto alla rete internet (è quindi compatibile con la fibra fino a 2,5GBit/s), seguita da tre porte LAN gigabit classiche. Queste possono essere utilizzate per collegare fisicamente dispositivi di vario genere, siano essi un monitor, un notebook, una console o anche un televisore, senza avere la necessità di affidarsi alla rete WiFi.

Completano il setup il connettore per l’alimentatore, il cosiddetto DC-IN, il pulsante di attivazione (denominato Power), ed una porta USB. Quest’ultima è molto utile nel caso in cui si volessero condividere dati ed informazioni sulla rete, ad esempio si potrebbe collegare fisicamente un hard disk esterno, offrendo a tutti i device collegati alla rete l’accesso a tali dati.

Applicazione ufficiale

Asus ZenWiFi XT9 può essere controllato direttamente da mobile tramite l’applicazione dedicata, il cui nome è Asus Router, compatibile sia con iOS che con Android. Questa è dotata di interfacce semplici, organizzate con menù molto chiari alla vista, e perfettamente adeguati sia per un pubblico esperto, che per gli utenti che sono alle prime armi.

La natura plug&play del prodotto la ritroviamo anche qui, l’installazione rapidissima, come anche la non necessità di effettuare troppe modifiche alle impostazioni per il corretto funzionamento, ci spinge a consigliarlo a tutti. Nulla toglie al consumatore più esperto di apportare specifiche modifiche, quali la regolazione del Parental Control, la creazione di una rete WiFi privata (con specifica password da inviare agli ospiti), scoperta dei consumi o dei dati utilizzati da determinati device, oppure attivare ed utilizzare AiProtection. Questi è un tool messo a disposizione da Asus che permette di godere di una analisi in tempo reale dello stato di salute della rete, con il blocco di siti potenzialmente malevoli o anche di dispositivi altrettanto malevoli che potrebbero volersi collegare alla rete (è possibile scansionare la rete per verificarne lo stato).

Quanto vi abbiamo appena indicato nei paragrafi precedenti rappresenta solamente un piccolo accenno alle enormi possibilità di personalizzazione che l’applicazione ufficiale è in grado di offrire. L’utente si ritrova davvero ad avere la possibilità di cucirsi addosso l’esperienza, adattandola in particolar modo alle proprie esigenze, senza alcuna difficoltà.

Asus ZenWiFi XT9 – conclusioni e prezzo

In conclusione Asus ZenWiFi XT9 è un sistema WiFi mesh che consigliamo ad occhi chiusi, un prodotto completo e funzionale, che riesce a convincere sin da subito grazie a numerosi aspetti positivi. Il primo riguarda senza dubbio l’estetica, l’eleganza che le varie unità riescono ad inserire all’interno delle nostre abitazioni, con materiali di qualità (resistenti e robusti sul lungo periodo), è un qualcosa che non possiamo assolutamente sottovalutare. Le prestazioni sono eccellenti, il segnale viene distribuito correttamente ed in modo approfondito anche attraverso le pareti, permettendo comunque di raggiungere velocità di connessione elevate, anche nel momento in cui ci si dovesse scontrare con un altrettanto numero di richieste di connessione. In ultimo non possiamo trascurare l’eccellente possibilità di personalizzare l’esperienza, con tanti aspetti modificabili facilmente dal consumatore, che potrà rendere il prodotto sempre più adattabile e vicino alle proprie esigenze.

Asus ZenWiFi XT9 può essere acquistato direttamente tramite il sito ufficiale Asus, ad un prezzo di partenza di 289 euro. Tale cifra è valida per la variante con una sola unità, nel momento in cui se ne andrà ad aggiungere una seconda, la spesa tocca i 510 euro di listino. I metodi di pagamento accettati sono i più classici, senza differenze o limitazioni particolari, segnaliamo la possibilità di affidarsi a Klarna per la rateizzazione senza interessi. A differenza di quanto si potrebbe pensare, la spedizione a domicilio è da ritenersi completamente gratuita, non sarà necessario aggiungere nemmeno un euro alla cifra mostrata a schermo.

Lo stesso prodotto può essere acquistato direttamente su Amazon ad un prezzo consigliato, sempre per la variante con due unità, a 529 euro. Sul più famoso sito di e-commerce d’europa è attualmente attiva una interessante promozione, che lo sconta del 33%, così da poter spendere solamente 356,99 euro. La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con la certezza di ricevere la merce a domicilio in tempi relativamente brevi, bastano proprio un paio di giorni, sempre con garanzia della durata di 2 anni. Ricordiamo, come accade da ormai qualche mese, che non è più possibile restituire i prodotti di elettronica entro un mese dalla consegna, ma il tempo di reso, per tali categorie merceologiche, è stato ridotto a 14 giorni.